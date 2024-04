Collahuasi ganó US$ 1.579 millones en 2023 y pagó US$ 809 millones en impuestos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un buen 2023 tuvo la minera Doña Inés de Collahuasi -participada por Anglo American (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources (12%)-, una de las seis mayores cupríferas del mundo: produjo 573.183 toneladas de cobre fino, anotó ganancias por US$ 1.579 millones y mantuvo sus costos a raya, situándose en el primer cuartil de menores costos.

La producción subió, dijo la empresa, debido al positivo desempeño alcanzado por la planta concentradora, la cual registró una utilización efectiva de 94,2% promedio durante el año, alcanzando un 97,8% el último trimestre y un peak de 99% en diciembre.

La compañía tuvo ingresos por US$ 4.648 millones, en tanto, el Ebitda fue de US$ 2.961 millones.

La compañía pagó tributos por US$ 809 millones, cifra que incluye el impuesto específico (royalty) por US$ 203 millones, un 15% más que en 2022, cuando alcanzó los US$ 173 millones.

La firma continuó ubicándose dentro del primer cuartil de costos de la industria, a pesar de las presiones estructurales al alza: tuvo un C1 o cash cost de US$ 1,27 por libra.

La compañía destacó que la productividad operacional registró un aumento respecto a 2023, alcanzando 112,4 toneladas de cobre fino por trabajador al año.

Y en un año con accidentes fatales en Codelco, Anglo y otras mineras, Collahuasi resaltó que se alcanzó un índice de frecuencia de accidentabilidad de 0,03, completando cuatro años con dicho indicador por debajo de 0,1, uno de los mejores indicadores a nivel mundial.

El presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, señaló que “estos resultados son gracias al compromiso y esfuerzo de todos nuestros trabajadores y colaboradores que consistentemente dan vida a nuestro modelo de gestión”.

Añadió que para 2024 contemplan una reinversión aproximada de US$ 2.200 millones, “destinados principalmente a continuar la construcción del proyecto C20+ (desaladora que lleva un 43% de avance) e infraestructura asociada a mejorar nuestra capacidad productiva”.