Grupo Luksic zanjaría este año inversión de US$ 4 mil millones en planta concentradora de Centinela

“Estamos trabajando en una inversión importante este año. Nuestro directorio tiene que tomar la decisión de inversión de un nuevo proyecto, que es una nueva planta concentradora para Centinela, por un monto cercano a los US$ 4 mil millones”. Así lo detalló el gerente general de Minera Centinela, Carlos Espinoza, quien agregó que “esperamos que esa decisión inversional se tome este año; estamos enfocados en que eso así ocurra. Hemos recorrido un camino respecto de las condiciones del mercado, que han ido cambiando”, señaló el ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic.

“Ahora tenemos ciertas certezas del royalty, pero hoy día estamos esperando que esa decisión se pueda tomar en algún minuto de este año, lo más probable es que sea en la segunda mitad del año o inicios del próximo”, adelantó.

La concentradora, precisó, “va a permitir que aproximadamente por 10 o más años Centinela esté con una producción de sobre 380 mil toneladas, lo que nos convierte en un actor relevante en términos de producción”.

Para lograr que se apruebe esta inversión, Minera Centinela viene trabajando en la estabilización de la producción, en afianzar la apuesta por la sustentabilidad y la innovación -operan desde este año en un 100% con agua de mar y la totalidad de su consumo eléctrico proviene de fuentes renovables- y en un programa de competitividad que el ejecutivo calificó de “bien robusto” que tiene como objetivo “posicionar a la compañía en un nivel que permita a nuestro directorio tomar la decisión de inversión”.

Los costos son un tema relevante. Este año, la faena está pasando por una etapa de menor ley, por lo cual en este ejercicio en particular el C1 (cash cost) está en un nivel cercano al tercer cuartil de costos, pero que de acuerdo al ejecutivo, “habitualmente la operación se sitúa en el segundo cuartil de los costos”.

La fase productiva de menor ley es, aclaró, transitoria. “Nosotros esperamos que el próximo año tengamos mejores condiciones”, afirmó.

Espinoza dijo que si bien este año ha sido desafiante, tienen previsto cumplir con la producción estimada de la faena, que superaría los 240 mil toneladas de cobre fino. “Ha sido un año desafiante desde el punto de vista de la competitividad, porque los precios de muchos insumos han ido al alza, pero estamos trabajando muy fuertemente en competitividad para asegurar también nuestro compromiso tanto en producción y en costo”, explicó el gerente general de Centinela.

Flota 100% eléctrica

Este jueves Minera Centinela realizó el lanzamiento de su nueva flota 100% eléctrica compuesta por 50 camionetas pickup, a las que se suman ocho equipos mina para el rajo Esperanza Sur, los que en conjunto aportarán una disminución de más 5.500 toneladas de gases de efecto invernadero al año.

“Estamos invirtiendo alrededor de US$ 4 millones a US$ 6 millones solamente en la flota y otra cifra similar en los equipos eléctricos, es decir, entre US$ 10 millones a US$ 20 millones en equipos ya en una etapa inicial”, señaló el máximo ejecutivo de Centinela.

Agregó que la idea es ampliarla, lo cual depende de la disponibilidad de estos vehículos en el mercado. “Partimos con Centinela y de ahí vamos explorar expandirnos aquí mismo o ir a otra de las compañías del grupo”, precisó Espinoza.

Con ello la compañía pone término a un proyecto que comenzó a implementarse hace un año y que la sitúa como la empresa minera con la flota de camionetas eléctricas más grande de la industria a nivel nacional.

Según explicó durante el evento el gerente general de Minera Centinela, esta iniciativa se enmarca en la estrategia de cambio climático de Antofagasta Minerals, que busca alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, un objetivo que está plenamente en línea con las metas que se ha establecido el Estado de Chile de acuerdo a sus compromisos internacionales, y para lo cual el grupo minero considera entre otras cosas una hoja de ruta de electromovilidad.