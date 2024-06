Liv Carroll, líder de minería de Accenture: "Estamos viendo muchas fusiones, adquisiciones y definitivamente esta es una tendencia que se acelerará"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

"Está cambiando el mercado, significativamente. Estamos viendo muchas fusiones, adquisiciones y definitivamente esta es una tendencia que se acelerará, en parte porque el impulso por (hacerse de) los minerales críticos es tan claro y el pronóstico de demanda de cobre, níquel y litio necesarios para el mundo son tan grandes que ahora todo el mundo se está moviendo para capturar ese mercado".

Así lo señaló Liv Carroll, líder senior para la práctica global de la minería de Accenture, cuya visita a Chile coincidió con la última oferta de BHP para adquirir Anglo American. En medio de esa operación, la geóloga de la Universidad de Durham en Inglaterra, con postgrados en la London School of Economics y el Imperial College de Londres, explicó que "el déficit previsto en la oferta y la demanda de minerales críticos en los pronósticos muestra que para 2027 tendremos una cantidad de cobre disponible en el mercado significativamente menor de la necesaria. Y los otros minerales críticos son el níquel, zinc, tierras raras, grafito, litio... ninguno de ellos se encuentra actualmente en niveles de producción que satisfagan la demanda prevista. Y esa demanda se debe en gran medida a la transición energética, pero también a muchos de esos minerales especializados, como las tierras raras, que necesitamos en toda la tecnología móvil"

El desafío, señaló es "poner más minas en producción y sacar más provecho a las minas que están produciendo hoy día". Carroll indica que ésta es una meta difícil porque pasar de un depósito a una mina en operación tarda en promedio 17 años en el mundo "y mucho de ese proceso se debe a permisos y licencias".

La experta señala que para acortar los tiempos, tecnología como IA y el uso de megadatos "pueden acelerar el proceso de exploración", pero también las otras etapas de la puesta en marcha de una operación, como la tramitación de los permisos. Es más: la IA generativa puede resumir enormes cantidades de datos y así acelerar el proceso de obtención de la licencia ambiental.

Liv Carroll también señala que la IA como otras herramientas tecnológicas puede aumentar "mucho" la productividad en una operación minera tradicional, al reducir el consumo de energía, hacer más eficiente el consumo de combustible o el uso de neumáticos de los camiones. "Se pueden ahorrar montones y montones de dinero", afirmó.

Carroll ha sido testigo de cómo la tecnología ha transformado las prácticas laborales en la industria minera y ha destacado la importancia de integrar la inteligencia proveniente tanto de humanos como de máquinas.

Cambios en la industria

¿Hay espacio para estos grados de innovación en las grandes mineras? "Creo que las empresas mineras tienen una historia tan larga que a veces se estancan en su propia tradición. Y ahora no es el momento de ser tradicional. Ahora es el momento de tener un sueño, de tener coraje, de tener en la junta directiva a alguien de cada generación", expresó la geóloga, quien representa a Accenture en el Consejo Asesor de Liderazgo del Global Mining Guidelines Group (GMG), además de ser directora en la junta de esta instancia.

¿Existe en Chile el suficiente talento para implementar estos cambios? "Estoy segura que sí, tengo mucha fe en el pueblo chileno", pese a que no sabe si las universidades locales están enfocadas en desarrollar estas herramientas tecnológicas. Y es que, detalló, "a nivel mundial hay escasez de habilidades y escasez de mano de obra" y puso el ejemplo de Australia, "que para 2025 anticipan que habrá una escasez de mano de obra del 35% en la industria minera".

Liv Carroll agrega que las próximas generaciones no están interesadas en trabajar en la minería. "La ven como una industria muy negativa y tenemos que cambiar esa imagen porque la minería es la única industria que necesitamos para que la sociedad siga viviendo como está. Antes solía decir que era la minería y la agricultura, pero ahora no se puede tener agricultura sin minería, porque se necesitan fertilizantes, minerales. Hay demasiados seres humanos para alimentar y no podemos hacerlo sin fertilizantes, minerales que tenemos que extraer del suelo".

Al mismo tiempo, señaló que "los jóvenes no hacen la conexión entre sus teléfonos móviles y la minería", actividad sin la cual no se podrían fabricar estos aparatos.

Por ello, Carroll abogó por hacer las cosas de manera diferente. "Esta industria es responsable de garantizar que tengamos los minerales y metales correctos, pero en lugar de eso sólo ven a una industria que cava grandes y feos agujeros en el suelo y lo contamina todo", señaló.