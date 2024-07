Más de US$ 1.900 millones en dividendos: la primera estimación de lo que recibiría Enami si se mantiene en Quebrada Blanca

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por concepto de dividendos, el 10% de Enami en Quebrada Blanca le reportará a la minera estatal más de US$ 1.900 millones en dividendos durante unas dos décadas y a partir del período posterior al pago de la deuda del proyecto, que implicó más de US$ 8.200 millones.

La vicepresidenta de Teck Sudamérica, Amparo Cornejo, dio esta cifra en una presentación al Congreso en 2021 en el marco de la discusión del royalty minero, cálculo que fue refrendado por el presidente del gremio Sonami, Jorge Riesco, al explicar por qué se opone a la compra de esa participación por parte de Codelco si esto generará dividendos en el futuro, una vez amortizada la deuda de la construcción de la faena minera.

Sonami creó una comisión ad hoc que está conformada, entre otros, por el ex presidente del gremio y de SQM, Alberto Salas, el CEO de Collahuasi, Jorge Gómez y Pedro Hurtado Vicuña, de la minera Pucobre.

Según dijo Teck, las cifras presentadas se basaron en los modelos y estimaciones disponibles en ese momento y “la información final sobre QB2 difiere de esos supuestos”. No obstante, la compañía “no proporcionará información comercial sensible sobre este tema, y no hará comentarios sobre las discusiones entre empresas estatales en relación con la participación de Enami en Quebrada Blanca”.

Según ejecutivos mineros, debido al aumento de costos de Quebrada Blanca 2 -cuyo valor inicial fue de US$ 5.000 millones y escaló a US$ 8.200 millones- la entrega de dividendos se postergará entre ocho a 12 años mientras se paga el financiamiento, de manera que si Enami no vende su 10% en la operación, empezaría a recibir los pagos hacia el inicio de la próxima década, desde 2031 en adelante, pero los dividendos se extenderían por dos décadas. Serían cuantiosos, en promedio, unos US$ 100 millones anuales por el resto de la vida útil de la faena. Además, debido al mayor precio del cobre que se vislumbra para los próximos años, el pago puede aumentar, dijeron empresarios mineros.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, sostuvo que el diálogo con el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, está agotado. Foto: Julio Casto

La venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco se ha visto en sesión secreta del directorio de Enami, pero no ha sido analizada en la mesa directiva de la corporación del cobre, que sesiona esta semana.

Comisión ad hoc

Sonami conformó una comisión ad hoc para entregar una propuesta para Enami, informó Jorge Riesco, quien pondrá el tema en el Comité Ejecutivo de la Confederación de la la Producción y del Comercio (CPC) de mañana. La instancia está conformada, entre otros, por el expresidente del gremio y extimonel de SQM, Alberto Salas; el CEO de Collahuasi, Jorge Gómez; Pedro Hurtado Vicuña, socio de la minera Pucobre, así como por Jorge Pavletic de la Asociación Minera de Tal Tal y Eduardo Catalano, dirigente minero de Copiapó.

Este comité se reunió la semana pasada y busca entregar una propuesta de largo plazo para Enami, la que será presentada al Presidente Gabriel Boric directamente, dado que, según señaló Jorge Riesco, “las otras vías están agotadas”, en referencia a la relación con el vicepresidente ejecutivo de la firma estatal, Iván Mlynarz, y a la distancia que en este tema tiene con la ministra de Minería, Aurora Williams, también presidenta de Enami.

Además de enfrentar pérdidas que este año fueron estimadas por la propia empresa en US$ 126 millones, Enami está agobiada por pasivos de más de US$ 1.037 millones a marzo de 2024, de los cuales alrededor de US$ 700 millones corresponden a acreencias de corto plazo. Este año, Hacienda autorizó a la firma a endeudarse por US$ 635 millones para acceder a financiamiento de corto plazo y otros US$ 85 millones en créditos de largo plazo.

Con el cierre de la Fundición Paipote en febrero de este año, la empresa se ha visto imposibilitada de recurrir a créditos de exportación que hacían posible activar una “bicicleta financiera” de pagos en corto plazo. Sin embargo, dadas las restricciones ambientales de dicha instalación, la operación misma de Paipote generaba pérdidas a Enami.

Valor del activo

Un tema que molesta a Sonami es la oferta de Codelco por el 10% de Quebrada Blanca, que llegaría a US$ 500 millones.

Según Jorge Cantallopts, director ejecutivo Cesco, la venta del 10% de la minera de Enami a Codelco tiene dos elementos imposibles de separar, y no se puede opinar en general sin considerarlos. El primero es “el monto al que se haga la transacción y, al no hacerse en condiciones de mercado, será imposible saber si es un precio justo o no, pero al menos una estimación del valor futuro de los flujos del 10% debería ser el mínimo de esa transacción considerando la calidad de no diluible y el potencial futuro que tiene el depósito”.

El segundo punto es el destino de estos fondos por parte de Enami. “Como dijimos en nuestro reciente documento sobre Enami, la empresa necesita focalizarse en el fomento de la pequeña minería y al no existir un plan estratégico que asegure ese foco, el riesgo del uso de esos fondos en objetivos distintos es alto”, indicó Cantallopts. Por otra parte, agregó que si se usan en solo reducir el endeudamiento sin ese plan estratégico, “el riesgo de repetir las experiencias de el traspaso de Ventanas o Los Bronces es muy alto, donde sólo se ha retrasado la crisis de la empresa sin solucionar sus temas de fondo”.