Morgan Stanley puso números a acuerdo Codelco-SQM y Pacheco recibió oferta de empresas chinas

Un desconocido y crucial papel tuvo Morgan Stanley en el acuerdo SQM-Codelco. Contratado por la cuprera estatal, el banco de inversión calculó en qué términos y por qué valor era conveniente un deal con la minera no metálica. Con esos números sobre la mesa, el presidente del directorio de la corporación, Máximo Pacheco, se reunió con varias firmas asiáticas -entre ellas, las principales compañías chinas- y ninguna hizo una oferta tan conveniente como la que se estaba logrando con SQM.

"Morgan Stanley nos dijo: si se consiguen los términos y condiciones que aseguran este valor (con SQM), es muy difícil que encuentren en el mundo algo de más valor", reveló Pacheco ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. Detalló que "yo estuve en China en el mes de noviembre del año pasado, dos veces en 45 días".

En ese periplo, dijo, "visité varias empresas; escuchamos algunas otras propuestas y ofertas y nada se comparaba a lo que teníamos como opción, si es que conseguíamos lo que los banqueros nos estaban sugiriendo", confidenció el directivo.

Según el presidente del directorio de Codelco, las ofertas de las compañías chinas no superaban lo que se esperaba lograr con SQM.

"Y la verdad es que los hechos nos dieron la razón", afirmó Máximo Pacheco, que defendió haber negociado directamente con SQM y no haber abierto una licitación internacional bajo estos argumentos.

Una dimensión de qué tan buen negocio es para el Fisco lo dio este miércoles Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de SQM Litio. En un seminario en el marco de Exponor, explicó que el contrato Corfo-SQM desde el año 2018 entregaba al Fisco el 60% del margen operacional, y con la nueva negociación éste sube a 70% entre el año 2025 y el 2030 y para el periodo 2031 al 2060, llega a 85% del margen operacional va al Fisco sumando lo que se paga como arriendo, royalty, impuestos a la renta y lo que es la utilidad de Codelco.

Eso es lo que llevó a Pacheco a afirmar que "yo creo que no hay ningún otro país donde el Estado se quede con el 85% en un negocio en que se explota un recurso natural".

¿Por qué aceptó SQM estos términos? Pacheco explicó "obviamente lo aceptaron porque aquí hay un negocio", dado que "el 15% con que ellos (SQM) se queden es atractivo desde el punto de vista de los retornos de capital los que ellos aspiran".

"Para nosotros este es un acuerdo importante, que significa un hito en la industria minera y un hito para el país, porque va a permitir una mayor captura de renta y la incorporación de nueva tecnología al proceso de extracción de litio, en pleno equilibrio ambiental y social", dijo la ministra de Minería, Aurora Williams.

"Lo que ocurra entre la empresa SQM y Tianqi, creemos que es un tema que debe resolverse entre accionistas", señaló la secretaria de Estado, aunque alabó la presencia de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein en el Senado para explicar el rol de la entidad en esta operación, que corre el riesgo de judicializarse.

Y es que si la respuesta de la CMF fuera negativa para Tianqi, la empresa podría apelar la legalidad del dictamen ante una corte, explicó el director jurídico de la CMF, José Antonio Gaspar.

Desafíos para SQM

En ese sentido, Javier Silva detalló que el contrato conlleva un aumento en la extracción de litio del Salar de Atacama y una ampliación del plazo pero que, para que el negocio sea exitoso, se requiere invertir en tecnología que saque más litio, más puro -sin calcio, sin boro, sin minerales residuales-, más adecuado a las necesidades de los clientes, pero que sea más amigable con el medio ambiente.

De ahí que SQM planea invertir en el Salar de Atacama entre este año y el próximo US$ 1.400 millones, de los cuales US$ 130 millones son en mantención. Así, se logrará contar con la Línea 7 de carbonato de litio con capacidad de llegar a 240 mil toneladas al 2026 y la Línea 5 de hidróxido de litio con capacidad de entre 60 mil toneladas y 100 mil toneladas en similar período, dijo Silva.

Tanto el aumento de capacidad como la pureza y el menor impacto ambiental se logran con más investigación y desarrollo, explicó este gerente de SQM Litio. Y detalló que han logrado contar con el apoyo de unos 200 investigadores y que han invertido US$ 40 millones en investigación.

Los contratos con Corfo

En su presentación ante los senadores, el presidente del directorio de Codelco explicó que aún restan algunos contratos. Indicó que crearon Minera Tarar -la primera filial de Salares de Chile de la estatal- para manejar el arrendamiento de las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama entre 2031 y 2060.

Según Pacheco, entre los documentos y contratos que deben suscribir están el pacto de accionistas de la nueva sociedad; los contratos de licencia y know how de SQM; los de licencia y know how para los accionistas; compromisos comunitarios de la sociedad; compraventa de los activos de SQM en el salar de Maricunga; las opciones de off take de potasio y litio; las prestaciones de servicios transitorios y suministros; así como los contratos Corfo-Tarar entre 2031 y 2060 y las modificaciones de contratos Corfo-SQM entre 2025 a 2030.