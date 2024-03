Rony Zimerman, socio del estudio Lembeye: “En Canadá los permisos tardan entre 40% y 50% menos de tiempo que en Chile, y hay más certezas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras 15 años en Bofill-Mir-Álvarez-Jana; en febrero de 2020 -poco días antes de que se desatara la pandemia del Covid-19- Rony Zimerman emigró al estudio Lembeye para fortalecer el área de recursos naturales, donde hay un equipo de tres profesionales abocados a tiempo completo a este sector y otros dos con dedicación parcial.

Este socio, que tiene doble titulación como abogado, en Canadá y Chile, y una práctica altamente internacional, representando tanto a multinacionales como a startups en sus inversiones en recursos naturales, tiene una mirada privilegiada de cómo ven los inversionistas extranjeros, en especial los mineros, a Chile. Dentro de esta área, su foco principal ha sido la exploración minera y la mediana minería.

Desde esa vereda ha sido testigo de cómo ha mutado la visión de los inversionistas extranjeros. “Hay luces y sombras en Chile”, afirmó. “Claramente estamos saliendo de un momento complejo porque se han despejado temas como el royalty, que era un tema que generaba una gran incertidumbre y estaba colgando sobre la minería por mucho tiempo; se resolvió el tema constitucional; y la inestabilidad y la violencia que acompañó todo el estallido social”, explicó Zimerman.

“La industria minera de Chile se formó porque teníamos reglas claras e invitamos a la inversión; era un país estable, con reglas claras. Pero ahora eso no es tan así. Claramente, no somos la estrella que éramos antes”.

Y, profundizando en el último de los problemas, el abogado chileno-canadiense enfatizó que “a veces se cree que esos son fantasmas que tienen las empresas, pero la verdad eran temas reales que yo veía día a día”, señaló. Zimerman indicó que en 2023 “se empezó a ver un alivio y que “como son proyectos de mucha inversión y de muy largo plazo, las reglas claras son fundamentales, lo mismo que la condición de violencia, que asustó a muchos, que me dijeron “no quiero mandar a mis trabajadores para allá, porque algo les puede pasar”.

Permisología

“Lo que sí sigue haciendo mucho ruido”, precisó, “particularmente para los proyectos de exploración, pero también para otros tipo de proyectos, es la dificultad enorme para obtener permisos… es muy frustrante”. Y agregó: “Yo he tenido proyectos que se han ido de Chile por eso (por la dificultad de obtener permisos), especialmente los mineros de exploración, porque ellos tienen que levantar plata cada ciertos hitos para poder avanzar con los proyectos”.

¿Cuánto de demoran los permisos de una minera junior en Canadá? “La mitad”, respondió Zimerman, o “un 40% menos de tiempo” y agregó que en Australia es parecido, y además, “hay más certezas”.

Zimerman explica que si están en una etapa de perforación y están pidiendo permisos y al mismo tiempo, levantando fondos y surge algo inesperado o se demora mucho, el capital no está, “porque yo no puedo seguir levantando plata para Chile porque me va a ser difícil continuar porque se demora mucho o el criterio cambia”.

Si bien la obtención de una concesión en Chile es larga, el abogado explica que el proceso es claro. Pero el problema viene por “los permisos ambientales y sectoriales, que son distintos”.

Ve positivo que el gobierno tenga la intención de simplificar y acortar plazos, porque -argumentó- el sistema “demuestra una desorganización y la falta de lógica que es absurda”. Dice que muchas veces se tienen que presentar 17 cosas, falta una, que ni siquiera es esencial, y frena todo, sin poder mitigarlo.

Y lo otro, alertó, es que una vez resuelto los escollos, “es muy fácil que se judicialice” y ejemplifica con lo que ocurrió con el proyecto de Google: “es demencial”.

¿Y hay interés en invertir en minería? “Todavía hay valientes”, expresó.

Incentivos a la exploración

Zimerman indicó que, como país minero, se hace necesario que existan incentivos a la exploración, como los que existen en Canadá o Australia. Y es que, por definición, una empresa júnior o de exploración nunca tiene ganancias.

Un régimen tributario es que las pérdidas de una empresa de exploración se usen como crédito para el inversionista, que es lo que ocurre en Canadá.

En Australia también hay incentivos: tiene un “bolsa” (fondo) “para subsidiar a empresas de exploración para que vengan a buscar esos futuros proyectos”, o, explicó, “apoyan con dinero proyectos mineros que puedan ser interesantes para una determinada provincia”.