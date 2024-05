SQM y millonaria Gina Rinehart logran 100% de mina australiana Azure

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

SH Mining, el vehículo de inversión creado por SQM y Hancock Pospecting -de la millonaria australiana Gina Rinehart- logró el 100% de las acciones de Azure Minerals.

A raíz de ello, y tras la suspensión de la transacción de la acción en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) realizada el 2 de mayo, hoy se procedió a la "exclusión de la cotización de las acciones de Azure en el ASX".

La operación, realizada a un precio de 3,7 dólares australianos por acción, fue declarada exitosa.

SQM tenía el 19,4% de las acciones de Azure y Hancock otro 18% cuando crearon la sociedad conjunta. Inicialmente, la oferta de la minera chilena era de US$ 900 millones por el 80%, pero se rebarajó tras el acuerdo con Rinehart.

SH Mining Pty Ltd, un vehículo de oferta de propiedad conjunta de la Sociedad Química y Minera de Chile. S.A. (a través de su filial SQM Australia Pty Ltd) y Hancock Prospecting Pty Ltd (a través de su filial Hanrine Future Metals Pty Ltd) fue creado en diciembre de 2023 para controlar la minera australiana, cuyo principal activo es el 60% del proyecto Andover en Pilbara Occidental, al oeste de Australia.