Supervisores de SQM crean nuevo sindicato y amenazan con huelga ante rechazo de propuestas

“Hasta las últimas consecuencias, esto es, la huelga” está dispuesto a llegar el recién creado Sindicato Nº 1 de Supervisores Interempresa del grupo SQM, que agrupa a los profesionales de SQM S.A., SQM Salar, SQM Nitratos, SQM Industrial y el Puerto de Tocopilla. Así lo señaló la presidenta de la organización, Marcela Jara, quien explicó que el 2 de noviembre se inició el proceso de negociación colectiva con la presentación de cinco propuestas de contratos colectivos -una por cada filial-, que la compañía respondió el lunes 14 de noviembre “con un rotundo no a todo” lo solicitado.

La dirigenta detalló que entre los puntos demandados -y rechazados por SQM- están la instauración del régimen de 40 horas semanales de trabajo, igualdad de sueldos entre hombres y mujeres que realizan una igual labor, bonos de producción, beneficios en salud y educación y “un buen bono de término de conflicto”. En términos de reajuste, la propuesta del sindicato de supervisores incluye un aumento que oscila entre 10% y 25% dependiendo del nivel de sueldo y la antigüedad.

En la respuesta de la compañía minera a la propuesta sindical, SQM alega mayores costos de operación y producción, el peso de los impuestos que se aplican a la minera y el cuantioso plan de inversiones, detalló Omar Durán, tesorero del novel sindicato.

Asimismo, la compañía aduce que se prevé una menor demanda de algunos de los principales productos que se producen motivada por la contracción de la economía nacional, como es el yodo, así como incertidumbre en las condiciones de mercado.

El peso del nuevo sindicato

Con 1.006 miembros, la nueva organización fue creada el 29 abril de este año en Antofagasta y es asesorada por el bufete de Mario Varas. La compañía, en tanto, es representada por Lizana y Abogados.

El sindicato inicialmente tenía 53 socios, los que en el transcurso de los meses superaron el millar. Omar Durán dijo que representan al 60% de los supervisores del grupo SQM.

Este dirigente denunció que los profesionales en la minera no metálica tienen sueldos 30% menores que su competidora directa, la norteamericana Albemarle, lo que no se condice con las ganancias que está obteniendo la compañía. “Es la empresa más grande de Chile, pagó $ 2.831 millones a sus directores en 2021 y no pueden remunerarnos como es debido”, afirmó.

Asimismo, se quejó que no han tenido el mismo trato por parte del grupo SQM que el sindicado de trabajadores y que la empresa ha recurrido a prácticas antisindicales.

Resultados históricos

El anuncio del sindicato se dio en medio de la entrega de resultados trimestrales, que consolidaron a SQM como la empresa privada más valiosa de Chile, con utilidades por US$ 2.755,3 millones a septiembre de este año, 10 veces más altas que las reportadas a igual lapso de 2021. Los ingresos en los primeros nueve meses del año llegaron a US$ 7.577 millones y el aporte al Fisco ascendió a US$ 3.600 millones, superando de esta forma el que hizo Codelco en dicho lapso, con US$ 2.606 millones.