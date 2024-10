Tianqi informó pérdidas por US$ 70 millones en el tercer trimestre tras desplome en los precios del litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La minera china Tianqi Lithium informó este miércoles sus resultados para el tercer trimestre, que arrojaron pérdidas por 495,6 millones de yuanes (US$ 70 millones), lo que se compara con las ganancias de 1.646 millones de yuanes (US$ 231 millones) en igual período de 2023.

El resultado se explica principalmente por una sustancial caída en las ventas promedio debido al desplome de los precios de litio y al desempeño de SQM, donde la firma asiática tiene 22,16% de la propiedad, así como la disminución de ingresos en otras inversiones, informó la compañía en su reporte trimestral a la Bolsa de Valores de Hong Kong.

Entre enero y septiembre de este año, en tanto, Tianqi acumuló pérdidas por 5.701 millones de yuanes (US$ 835 millones). En términos de ingresos operacionales, la disminución fue de casi 70%, pasando de 33.399 millones de yuanes (US$ 4.688,8 millones) en los primeros nueve meses del año pasado a 10.064 millones de yuanes (US$ 1.412,8 millones) a septiembre de 2014, informó la compañía.

