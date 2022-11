Trabajadores de Escondida aceptan bono de casi $ 1 millón menos a cambio de mantener pausas en turnos nocturnos

A eso de las 4 de la madrugada de este lunes 28 de noviembre, los trabajadores del Sindicato Nº 1 de Minera Escondida aceptaron los términos del acuerdo al que había llegado previamente la directiva y la empresa a eso de las 3 AM. Con esto depusieron su movilización, inicialmente motivada por razones de seguridad y salud laboral, pero en la que se incluyeron temas operacionales, de productividad y otros. Lo curioso en este proceso es que los mineros rechazaron un bono extraordinario ofrecido por la empresa de $2,8 millones líquidos ($3,7 millones en términos brutos) y sí aceptaron uno de menor cuantía, de $2 millones líquidos ($2,6 millones brutos).

La razón de esto es que el incentivo monetario más abultado consideraba un cambio en las prácticas operacionales en la firma minera, condición que no les satisfizo a los trabajadores, que rechazaron la propuesta en su conjunto.

Hay que recordar que hace varias semanas atrás el Sindicato Nº 1 envió un petitorio de 17 puntos, la mayoría de ellos relacionados a temas de seguridad y salud laboral, pero algunos vinculados a pagos de bonos de producción, prestaciones y beneficios. Ahí se amenazaba con paralizar los días 21 y 23 de noviembre. El día 20 de noviembre se llegó a un acuerdo entre la directiva del Sindicato Nº1, presidido por Patricio Tapia, y la empresa, que incluía el pago del bono extraordinario de $2,8 millones líquidos. Esa propuesta fue rechazada por los trabajadores, porque incluía cambios operacionales.

En concreto, la práctica operacional que la empresa quería modificar era el sistema de descanso del turno nocturno. Este consta de dos detenciones de 30 minutos, el primero a las 1 AM y el segundo, a las 5 AM. Según fuentes sindicales, la compañía quería hacer una única pausa de 60 minutos por razones de continuidad operacional, en un horario a convenir, pero entre 1 a 3 AM, lo que los trabajadores rechazaron de plano.

Seguridad laboral

Respecto del tema de seguridad y salud laboral, Escondida presentó una propuesta que, según los trabajadores, sí era consistente con sus demandas. En ella se incluye un nuevo “Plan de Seguridad” con acciones concretas y colaborativas que fortalecerán los esfuerzos comunes de los sindicatos, comités paritarios y compañía, el cual comenzará a implementarse próximamente, señaló la empresa.

"La propuesta contiene una serie de medidas concretas y verificables para el mejoramiento de la higiene y seguridad de los trabajadores, en especial un intenso programa de inspección conjunta entre el sindicato y la empresa de todas las áreas de trabajo, a fin de constatar las condiciones y levantar las observaciones para su pronta corrección", enfatizó a su turno el sindicato.