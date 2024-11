Amazon cumple con expectativas de ingresos y proyecta fuertes ventas para la temporada de Navidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amazon prevé beneficios e ingresos en el trimestre en curso que superarán las estimaciones de los analistas gracias al optimismo ante una fuerte temporada de compras navideñas.

Los ingresos operativos serán de US$ 16.000 millones a US$ 20.000 millones en el período que finaliza en diciembre, dijo la compañía el jueves en un comunicado.

Los analistas, de media, preveían US$ 17.500 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Las ventas del cuarto trimestre alcanzarán los US$ 188.500 millones, frente a una estimación media de US$ 186.400 millones.

“A medida que nos adentramos en la temporada navideña, estamos entusiasmados con lo que tenemos reservado para los clientes”, declaró en el comunicado el CEO, Andy Jassy.

El negocio de la nube, que el año pasado sufrió un crecimiento récord de las ventas, siguió recuperando impulso durante el tercer trimestre.

Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron 19%, hasta US$ 27.500 millones, en línea con las estimaciones; mientras que los de explotación generados por la unidad fueron de US$ 10.400 millones, superando la proyección media de los analistas de US$ 9.120 millones.

Las ventas totales del tercer trimestre aumentaron un 11% a US$ 158.900 millones. El beneficio operativo fue de US$ 17.400 millones, en comparación con la estimación media de US$ 14.700 millones. Los gastos operativos totales aumentaron un 7,2% a US$ 141.500 millones, marcando el séptimo trimestre consecutivo en que los ingresos de Amazon aumentaron a un ritmo mayor que los costos.

“Amazon superó las expectativas en el tercer trimestre gracias a la fortaleza de los tres pilares de su negocio: comercio electrónico, publicidad y servicios en la nube”, dijo Sky Canaves, analista de Emarketer.

Los resultados muestran los frutos del esfuerzo de años de Jassy para reducir costos y optimizar la operación logística de Amazon. Al mismo tiempo, Amazon y sus rivales en la nube, Microsoft Corp y Google de Alphabet Inc, están invirtiendo dinero en la construcción de nuevos centros de datos para beneficiarse de la enorme demanda de servicios de inteligencia artificial, que dependen de una inmensa potencia de cómputo.

“Los inversionistas estaban preocupados por la capacidad del negocio minorista para mantener los márgenes y Amazon pudo aumentar los márgenes, de manera más impresionante en el lado internacional”, opinó Gil Luria, analista de D.A. Davidson & Co.

Las acciones de Amazon subieron alrededor de un 4% en las operaciones extendidas después de cerrar a US$ 186,19 en Nueva York. La acción había aumentado un 23% este año hasta el cierre.