El gigante de los alimentos envasados Kraft Heinz se prepara para su escisión

Kraft Heinz Co. se prepara para su escisión, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Según el plan, la compañía podría escindir gran parte de su negocio de comestibles en una nueva entidad, según las fuentes. Esto le permitiría centrarse en segmentos de mayor crecimiento, como las salsas, señalaron.

Kraft Heinz aún está ultimando los detalles de la escisión, que podría anunciarse en las próximas semanas, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Las acciones de Kraft Heinz cotizaban un 1,3 % al alza a las 14:30 h en Nueva York el viernes, lo que le otorga a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 31.700 millones de dólares. The Wall Street Journal informó sobre los planes el viernes por la mañana.

"Como se anunció en mayo, Kraft Heinz ha estado evaluando posibles transacciones estratégicas para generar valor para los accionistas", declaró un portavoz de la compañía en respuesta a una consulta de Bloomberg.

Kraft Heinz se formó en 2015 mediante una fusión orquestada por 3G Capital y Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett. El acuerdo creó un gigante de la alimentación envasada con una amplia gama de marcas reconocidas, desde el kétchup Heinz y la salsa de tomate Classico hasta Jell-O y los hot dogs Oscar Mayer.

Sin embargo, la empresa fusionada ha tenido dificultades para expandir sus ventas, con una disminución de los ingresos durante los dos últimos ejercicios fiscales debido al cambio en los gustos de los consumidores y la intensificación de la competencia. La rentabilidad, medida por el margen operativo, también disminuyó en el último año. En abril, Kraft Heinz recortó sus previsiones anuales de ventas y beneficios, alegando un deterioro de la confianza del consumidor.

Las empresas de alimentos envasados, en general, se enfrentan a un cambio de opinión por parte de los consumidores, que optan por opciones más saludables y menos procesadas, así como por marcas blancas más económicas. Los reguladores federales también presionan para que las listas de ingredientes sean más cortas y naturales. La reconfiguración del sector de la alimentación envasada se aceleró esta semana cuando el fabricante italiano de dulces Ferrero International SA acordó adquirir WK Kellogg Co., fabricante de Froot Loops y otros cereales icónicos.

El valor de las transacciones en el sector de productos básicos de consumo ha aumentado en más de un tercio este año, hasta los US$ 138.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg, impulsado por las empresas alimentarias. Bloomberg News informó el viernes que Performance Food Group Co. ha atraído el interés de adquisición de US Foods Holding Corp., una posible operación que crearía una empresa de distribución de alimentos con unas ventas combinadas de aproximadamente US$ 100.000 millones.