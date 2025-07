Ventas del Prime Day de Amazon se desploman 41% en la primera jornada del evento de cuatro días de descuentos

Amazon se arriesgó mucho este año al ampliar su venta anual de verano Prime Day de dos a cuatro días, apostando a que la ampliación daría a los compradores más tiempo para navegar por los millones de ofertas de su extensa tienda web. Y los resultados preliminares son desalentadores, lo que aumenta la presión para los días que quedan del evento.

Momentum Commerce, que gestiona las ventas online de 50 marcas en diversas categorías de productos y rangos de precio, informó que sus ventas en Amazon se desplomaron 41% el martes en comparación con el inicio del Prime Day del año pasado.

La prolongación del evento ha animado a los compradores a buscar "gangas", según John Shea, fundador y director ejecutivo de Momentum. Los consumidores están navegando y llenando sus carritos de compra, pero posponiendo la compra por si acaso surgen mejores ofertas.

Las ventas más cortas del Prime Day generan mayor urgencia porque a los compradores les preocupaba perderse los descuentos, afirmó Shea.

Las ventas de Momentum Commerce durante los cuatro días aún podrían aumentar 9,1% en comparación con el evento de dos días del año pasado si más visitantes realizan compras en los últimos días, señaló Shea. Momentum gestiona las ventas en nombre de marcas como Crocs, Beats y masajeadores Therabody, y genera alrededor de US$ 7mil millones en ventas anuales en Amazon, lo que le proporciona una amplia muestra para evaluar el Prime Day.

"Todo depende del éxito de esta estrategia de cuatro días", afirmó Shea, "Amazon sacrificó mucho el primer día, es un año tremendamente impredecible e incierto".

El evento anual se ha convertido en un indicador de la confianza del consumidor desde que la guerra comercial del presidente Donald Trump ensombreció el panorama económico. Se amenazó con imponer aranceles de hasta 145 % a las importaciones extranjeras, que luego se retrasaron para dar tiempo a las negociaciones, lo que dificulta determinar dónde se estabilizarán los precios.

Bloomberg informó previamente que algunos comerciantes en línea escatimaron en descuentos o se abstuvieron por completo del Prime Day debido al panorama incierto.

Amazon duplicó la duración de las rebajas anuales porque los compradores indicaron que querían más tiempo para explorar las ofertas, según declaró Jamil Ghani, director de Prime de Amazon, en una entrevista con Bloomberg Television. Los compradores se inclinaron por productos básicos de uso diario como las tiras blanqueadoras dentales, la categoría de mayor crecimiento en Amazon, afirmó, y añadió que la compañía está "satisfecha con la participación" y que era "muy pronto".

Los compradores se centraron en artículos de bajo costo el primer día, aprovechando las ofertas de jabón lavavajillas, batidos de proteínas y otros productos básicos de la despensa en lugar de derrochar en televisores y consolas de videojuegos. Casi dos tercios de los artículos comprados en el Prime Day costaron menos de US$ 20, mientras que solo 3% costó más de US$ 100 el primer día de las cuatro jornadas de rebajas, según Numerator, que rastreó más de 7 mil pedidos de 3.855 hogares.

Productos más vendidos

Entre los productos más vendidos se encuentran el jabón lavavajillas Dawn, los batidos de proteínas Premier y el abrillantador para lavavajillas Finish. El gasto promedio por hogar en Prime Day fue de US$ 106, una reducción con respecto a los US$ 110 del inicio de las rebajas del año pasado, según Numerator.

El artículo comprado en promedio costó US$ 25,46, una baja también con respecto a los US$ 28 del año pasado.

"Los consumidores parecen estar comprando un mayor número de artículos a un precio más bajo en este Prime Day, con un precio medio por artículo ligeramente inferior", afirmó Amanda Schoenbauer, analista de Numerator, "sin embargo, dado que las rebajas de este año se han ampliado a cuatro días, existe la posibilidad de que el Prime Day 2025 supere los récords anteriores", señaló.

Los compradores estadounidenses gastaron US$ 7.9 mil millones en línea en todos los comercios el martes, un 9.9% más que el 16 de julio de 2024, el primer día de Prime Day del año pasado, según Adobe Inc., que prevé que el gasto durante los cuatro días alcance los US$ 23.8 mil millones.

Las ofertas de Amazon coinciden con las ofertas de varios días de Walmart Inc. y Target Corp., lo que genera un frenesí de compras en línea.“El efecto de halo del Prime Day de este año en otros minoristas es más significativo”, afirmó Shea de Momentum Commerce.