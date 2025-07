La empresa familiar italiana de dulces Ferrero compra la gigante de los cereales Kellogg en un acuerdo por US$ 3.100 millones

Ferrero International acordó la compra de WK Kellogg Co. por un valor empresarial de US$ 3.100 millones, impulsando la empresa familiar italiana de dulces a una mayor penetración en el lucrativo mercado estadounidense.

Ferrero pagará US$ 23 por acción de Kellogg en efectivo, según un comunicado emitido el jueves, lo que representa una prima de aproximadamente el 31% sobre el precio de cierre de Kellogg el miércoles.

El acuerdo combina al fabricante de Nutella, la crema de chocolate con nueces, con la compañía responsable de los cereales Froot Loops y Frosted Flakes, expandiendo el imperio de Ferrero en la gastronomía y diversificando su cartera de productos con alto contenido de chocolate en un momento de precios más altos del cacao.

Las acciones de WK Kellogg subieron un 31%, hasta los US$ 22,86, ligeramente por debajo del precio de oferta de Ferrero.

Controlada por el discreto multimillonario Giovanni Ferrero, nieto de los fundadores, la empresa de dulces ha estado en una oleada de adquisiciones para impulsar su presencia en Estados Unidos, centrándose en marcas que a menudo están en la mira de los reguladores de salud y las tendencias cambiantes de los consumidores.

Ferrero, que informó un aumento del 9% en las ventas a 18.400 millones de euros (unos US$ 21.600 millones) el año pasado, compró recientemente la máquina de helados Bomb Pops en 2022.

La unión de fuerzas con Kellogg dará continuidad a la estrategia de Ferrero de "unir nuestras reconocidas marcas internacionales con las joyas locales de Estados Unidos", declaró Giovanni Ferrero en el comunicado. Ferrero invertirá y desarrollará marcas clave de Kellogg como Frosted Flakes y Rice Krispies, entre otras, muy apreciadas por los consumidores estadounidenses.

La adquisición por parte de Ferrero podría impulsar un negocio que ha tenido dificultades para crecer desde que Kellogg Co. se dividió en dos, con el negocio de snacks rebautizado como Kellanova y las marcas de cereales bajo el nombre de WK Kellogg.

Presencia en EEUU

La adquisición otorgará a Ferrero "escala y una presencia más sólida en EEUU", según analistas de Bloomberg Intelligence, dirigidos por Jennifer Bartashus.

Si bien el potencial de crecimiento de Kellogg es limitado, ofrece "flujo de caja y consolidación de marca", escribieron en una nota de investigación, añadiendo que Kellogg ha "enfrentado dificultades con un volumen bajo en un mercado de cereales norteamericano en contracción".

En mayo, Kellogg recortó sus previsiones anuales de ventas, y su director ejecutivo, Gary Pilnick, se refirió a un "entorno operativo complejo", ya que los consumidores se alejan de los alimentos azucarados y se inclinan por opciones de cereales de marca blanca más económicas. La compañía prevé que las ventas disminuyan a entre US$ 610 y US$ 615 millones en el segundo trimestre, según cifras preliminares publicadas el jueves, frente a los US$ 663 millones del primer trimestre.

Pilnick afirmó que unirse a Ferrero le brindará a Kellogg mayores recursos y mayor flexibilidad para expandir sus marcas. Battle Creek, Michigan, seguirá siendo una ubicación clave para la compañía, añadió, y será la sede de Ferrero para la división de cereales de Norteamérica.

La consolidación entre empresas de bienes de consumo ha sido una tendencia durante algún tiempo, ya que las empresas han lidiado con la inflación y el aumento de los costos de las materias primas, con los precios del cacao casi triplicándose desde 2023. Más recientemente, la guerra arancelaria del Presidente estadounidense Donald Trump ha generado más problemas para las empresas que a menudo operan con márgenes de beneficio ajustados.

Ferrero, que también fabrica chocolates Kinder Bueno y mentas Tic Tac, remonta su fortuna a una pastelería en Italia propiedad de los abuelos de Giovanni, Piera y Pietro, quienes utilizaban avellanas para maximizar el limitado suministro de cacao. Fue bajo la dirección de Michele, el padre de Giovanni, que el negocio se convirtió en una potencia mundial a partir de la década de 1950.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2025. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por la junta directiva de Kellogg. El WK Kellogg Foundation Trust y la familia Gund han acordado vender su participación del 21,7% en la empresa, según el comunicado.