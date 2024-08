Eli Lilly lanza viales de Zepbound a mitad de precio para satisfacer la enorme demanda por medicamentos para bajar de peso

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Eli Lilly & Co. venderá viales de su exitoso fármaco para bajar de peso, Zepbound, a pacientes por US$ 399 al mes, mientras trabaja en superar la escasez de suministro de inyecciones tremendamente populares. Los viales son los frascos pequeños que contienen medicamentos inyectables.

En un comunicado, la compañía afirmó que los pacientes con receta de Zepbound pueden comprar un suministro mensual de viales de un solo uso, a través del sitio de venta directa del consumidor de Lilly a partir del martes. Los viales tienen un precio de aproximadamente la mitad de lo que cuestan las inyecciones, y una dosis más alta cuesta US$ 549 al mes.

Zepbound se vende generalmente en una pluma autoinyectable. Con los viales, los pacientes deben llenar las jeringas por sí mismos, situación que le ahorra tiempo de producción a Lilly, permitiendo que más pacientes reciban el medicamento.

La medida forma parte de la iniciativa de Lilly de poner manos a la obra para aumentar el suministro de Zepbound y un medicamento similar para la diabetes llamado Mounjaro en medio de una escasez generalizada, dijo el vicepresidente ejecutivo Patrik Jonsson en una entrevista. También ofrece a los pacientes sin seguro una opción más barata para las inyecciones para bajar de peso que pueden costar más de US$ 1.000 al mes.

Acciones de Eli Lilly suben después de que un estudio revela que su fármaco para bajar de peso reduce el riesgo de diabetes

Alta demanda de suministro

Tanto Lilly como su rival Novo Nordisk A/S han tenido dificultades para satisfacer la insaciable demanda de sus medicamentos contra la obesidad, un mercado que se espera que alcance los US$ 130.000 millones a finales de la década. Desde su lanzamiento, se han agotado los suministros de Wegovy y Zepbound, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos todavía considera que hay escasez de ellos.

Si bien el menor costo podría reducir los precios promedio de Zepbound en el corto plazo, el volumen adicional de viales "podría resultar una compensación positiva" para las ventas de Lilly, dijeron analistas de Morgan Stanley en una nota.

El precio de los viales también puede aumentar la presión sobre Novo. Se trata de una palanca que Novo no puede utilizar por el momento para su propio fármaco porque ha tenido dificultades para producir suficiente cantidad del ingrediente activo de sus fármacos, semaglutida. En el caso de Lilly, la complejidad de fabricar sus plumas inyectables ha obstaculizado el suministro.

Las acciones de Lilly cotizaron con pocos cambios en la apertura del mercado de Nueva York. Hasta el cierre del lunes, han ganado un 63% este año. Las acciones de Novo cayeron un 1,3% en Dinamarca.

Versiones compuestas

Debido a la escasez, la FDA permite que las farmacéuticas que preparan compuestos fabriquen versiones de imitación de los medicamentos. Si bien se venden como si tuvieran el mismo ingrediente activo que Zepbound o Wegovy, estos medicamentos no están tan regulados como los medicamentos de marca y, en algunos casos, han llevado a personas al hospital.

Las versiones compuestas suelen costar mucho menos que las de marca y alimentan un mercado estimado en US$ 1.000 millones que compite directamente con Lilly y Novo. Hims & Hers Health Inc., una empresa de telesalud que vende imitaciones de medicamentos para bajar de peso, cayó un 4,2%.

“Al ofrecer viales de un solo uso, Lilly mejora el acceso para los pacientes, eliminando significativamente la necesidad de considerar el uso de un preparador”, dijo Evan Seigerman de BMO Capital Markets en una nota.

A principios de este año, pacientes que luchaban por conseguir sus recetas empezaron a insistir a Lily a vender el fármaco en viales más fáciles de producir, como ya lo hace en otros países. “Tienen ese cable que podrían tirar aquí para aliviar la escasez”, dijo Dave Knapp a Bloomberg News en abril, quien inició una campaña en las redes sociales para presionar a Lilly para que liberara los viales (#ReleaseTheVials).

La compañía anunció durante su presentación de resultados a principios de agosto que lanzaría viales monodosis de Zepbound. El martes por la mañana, Knapp dijo que estaba "honestamente sorprendido" de que la farmacéutica cumpliera con su promesa.

“Escuchamos los comentarios”, afirmó Jonsson, quien también es presidente de Lilly Cardiometabólico Health y Lilly USA.

Los viales solo están disponibles a través de la plataforma de venta directa al consumidor de Lilly, LillyDirect.

A diferencia de lo que ocurre en las farmacéuticas de compuestos, los pacientes y los médicos saben que están recibiendo el medicamento genuino de Lilly con la dosis adecuada, afirmó Jonsson. La empresa también incluirá instrucciones sobre cómo inyectarlo correctamente.

Además de aliviar la presión sobre el suministro, los viales también ayudarán a ampliar el acceso a millones de pacientes que tienen Medicare, que no cubre Zepbound y que tampoco son elegibles para recibir cupones de ahorro. La farmacéutica ofrece reembolsos a aquellos cuyos planes de seguro comercial no cubren el medicamento, pero no a las personas que tienen Medicare.

LillyDirect se lanzó el año pasado y ahora atiende a “miles” de pacientes cada semana, según Frank Cunningham, vicepresidente de grupo de valor y acceso global de Lilly. Otras compañías farmacéuticas, incluida Pfizer Inc., han lanzado recientemente servicios similares.