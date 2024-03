Los ajustes de Falabella y Cencosud desde 2019: han eliminado 25.202 puestos de trabajo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En cinco años, las dos principales empresas chilenas del comercio minorista -Cencosud y Falabella- han reducido en 11% sus puestos de trabajo considerando todos los países en los que operan. Esto es, 25.202 personas menos.

Luego de consolidar sus operaciones locales, las empresas iniciaron su internacionalización en los años 90, llegando a nuevos países como Perú, Argentina, Colombia, Brasil, México, e incluso Estados Unidos en el caso de Cencosud. No obstante, desde hace unos años comenzaron a “optimizar” sus negocios en Chile y en el exterior.

En conjunto, las compañías emplearon 232.788 personas al cierre de 2019 (125.269 Cencosud y 107.519 Falabella), cifra que cayó a 207.586 el año pasado (121.657 versus 85.929, respectivamente).

La cifra es aún más abultada al comparar con el número de trabajadores que tuvieron las compañías en sus mejores años: entre ambas, son casi 60 mil empleados menos.

Cencosud -dueña de los hipermercados Jumbo y centros comerciales como el Costanera Center, entre varios otros negocios- llegó a emplear 157.967 personas en 2012 (con filiales en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia), lo que se traduce en 36.310 trabajadores menos que en 2023, en que además se contabilizó su división en EEUU.

Falabella empleó a 107.637 trabajadores en 2017 (con operaciones en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay), lo que se traduce en 21.708 personas menos frente al cierre del ejercicio pasado, ya con negocios en México.

Además, el año pasado esta última empresa registró su plantilla de empleados más baja desde 2010, cuando solo estaba presente en Chile, Perú, Argentina y Colombia.

La matriz de las multitiendas Falabella, la cadena de mejoramiento del hogar Sodimac, los supermercados Tottus, los centros comerciales Mall Plaza y el banco homónimo, entre otros negocios, informa el número de trabajadores por países.

En Chile, la empresa llegó a emplear 54.666 personas en 2017, casi doce mil menos que al cierre del año pasado, cuando contabilizó 42.817 trabajadores, cifra que, además, es la más baja para esta división desde 2009.

Pasado, presente…

Las dos empresas nacionales fundamentan los miles de despidos en reestructuraciones y reorganizaciones para hacer más eficientes sus operaciones ante la realidad económica en los mercados en que operan. No obstante, el escenario que enfrenta cada compañía es muy distinto.

Durante años, Falabella -controlada por las familias Solari y Del Río- miraba de lejos a su rival, pero en medio de la pandemia se vio golpeada, primero, por problemas en sus ventas por internet (demoras en los despachos) y luego por la caída en el consumo, aunque en un principio ambas se vieron muy favorecidas por los retiros parciales de los fondos de pensiones.

En el mercado se destaca que el 80% de los ingresos de Cencosud -controlada por la familia Paulmann- provienen de su división de supermercados, que se ve menos expuesta a crisis económicas pues los consumidores no dejan de comprar alimentos ni artículos de higiene.

Falabella registró ingresos por US$ 12.821 millones el año pasado, cifra que implica una caída de 8,5% frente al ejercicio anterior; su ganancia neta alcanzó US$ 69 millones, con una baja de 64%. No obstante, esta cifra incluye un ajuste contable por revalorización de activos. Sin eso, habría perdido unos US$ 39 millones.

Los ingresos de Cencosud llegaron hasta los US$ 16.224 millones en 2023, con un aumento de 0,2%. Su ganancia neta fue de US$ 333 millones, que implica una disminución de 28%. La compañía informó que excluyendo el ajuste contable de economía hiperinflacionaria en Argentina, la utilidad creció un 20,2%, hasta los US$ 938 millones.

Los cambios

Las empresas enfrentan una serie de demandas por supuestos despidos injustificados en Chile. En sus respuestas, las compañías han coincidido en que han debido realizar profundas restructuraciones.

Consultada por Diario Financiero si está en evaluación nuevos despidos por la situación económica de los países en donde están presentes, desde Falabella S.A. señalaron: “Durante los últimos años, hemos experimentado una gran transformación para adaptarnos a las nuevas tendencias del mercado y necesidades de nuestros clientes”.

La firma añadió que “este proceso se ha dado en medio de un complejo entorno macroeconómico -pandemia, inflación muy alta en los países en que operamos, entre otros-, lo que nos ha obligado a implementar una serie de medidas para hacer más eficiente nuestra operación y seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor a los clientes. Entre estas se incluye la revisión y simplificación de nuestras estructuras, haciendo crecer algunos equipos y achicando otros”.

Por último, dijo que “los cambios organizacionales son parte de nuestra gestión permanente como compañía. Por ello, estamos continuamente revisando nuestra operación y estructura para adaptarlas a los diferentes escenarios y continuar con nuestra estrategia de largo plazo”.

Desde Cencosud, señalaron: “Como cualquier otra compañía de relevancia global, está permanentemente buscando formas de optimizar y hacer más eficientes sus procesos, en línea con su propósito de mejorar su propuesta de valor hacia sus clientes y ser cada vez más competitivos en el largo plazo”.