Laboratorio Abbott ampliará su producción en EEUU ante amenaza de los aranceles a dispositivos médicos

Abbott anunció el miércoles en un comunicado que prevé invertir US$ 500 millones en dos instalaciones situadas en Illinois y Texas. Las inversiones están destinadas a ampliar las plantas existentes e impulsar la investigación y el desarrollo en EEUU para el negocio de transfusión de Abbott, que es responsable del cribado del suministro de sangre estadounidense.

La empresa contratará hasta 200 personas en Illinois y hasta 100 personas en Texas para apoyar el trabajo, dijo un portavoz.

Las acciones subieron hasta un 5,6% en la apertura de los mercados en Nueva York, la mayor subida desde noviembre.

El fabricante de dispositivos médicos con sede en Abbott Park, Illinois, también reafirmó sus anteriores previsiones anuales. Sigue esperando unos beneficios anuales ajustados de entre US$ 5,05 y US$ 5,25 dólares. Sin embargo, la compañía estaba considerando elevar las previsiones antes de que se anunciaran los aranceles, dijo el CEO de Abbott, Robert Ford, a los inversores en una llamada.

"En este momento, estimamos que el impacto arancelario en '25 será de unos pocos cientos de millones de dólares", dijo. "Definitivamente hay cosas a corto plazo que se pueden hacer para mitigar y cerrar la brecha".

Wall Street ha estado muy atento a los cambios en las expectativas de beneficios de las empresas, ya que el impacto de los nuevos aranceles sigue siendo incierto.

Los beneficios ajustados del trimestre fueron de US$ 1,09 por acción, frente a la estimación media de los analistas de US$ 1,07 por acción.

Las ventas del primer trimestre ascendieron a US$ 10.400 millones, en línea con las estimaciones de Wall Street. Las ventas de dispositivos médicos fueron de US$ 4.900 millones, frente a la estimación media de los analistas de US$ 4.850 millones.

Amenaza arancelaria

Las multinacionales sanitarias como Abbott tienen plantas de producción en todo el mundo. Aunque los productos farmacéuticos quedaron exentos de los aranceles anunciados a principios de este mes, los dispositivos médicos seguirían sujetos a gravámenes específicos por países que se han suspendido parcialmente durante 90 días.

Aproximadamente el 45% de los ingresos de Abbott en 2024 procedieron de dispositivos médicos. La empresa abrió una nueva planta en Irlanda el año pasado para fabricar sensores para sus productos de monitorización continua de la glucosa para personas con diabetes. En ese momento, la empresa dijo que la instalación tendría la "mayor producción" de esos sensores en el mundo.