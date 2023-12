Primeros indicios de acuerdo por isapres apuntan a un sistema privado con seguridad social

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Pasadas las 16 horas de este miércoles comenzó la que se concebía como la reunión clave para la discusión política que subyace a la emergencia de las isapres, que debido al fallo de la Corte Suprema que les ordenó anular las alzas realizadas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES), verán disminuir sus ingresos en torno a un 12% desde enero, monto que para las aseguradoras haría colapsar el sistema.

La urgencia se reflejó en la asistencia completa de todos los protagonistas de esta discusión. Por el Gobierno, a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la acompañaron los titulares de Segpres, Álvaro Elizalde, y de Hacienda, Mario Marcel.

Por parte de la Comisión de Salud del Senado, los cinco parlamentarios que la conforman, además de dos integrantes que han liderado la comisión técnica para la reforma a la salud: el secretario técnico, el doctor Cristián Baeza; y el exministro Emilio Santelices.

“Queremos que el Gobierno acompañe y sea proactivo en tener ese mismo sentido de urgencia, porque esto no es una escaramuza de crisis, sino que es una crisis real”, dijo el presidente de la Comisión, Juan Luis Castro (PS).

“Seguridad social”

El consenso que se está generando en la discusión es que hay que generar ciertas medidas urgentes para atender los efectos del fallo GES y aprobar la Ley corta en abril, ya que en mayo se deberá comenzar a aplicar el otro fallo del máximo tribunal por tabla de factores, que implica devoluciones masivas de parte de las aseguradoras.

Sin embargo, la presión desde el Senado es que, junto con esto, se deben fijar los lineamientos de una reforma a la salud que parece inevitable, y así entregar certezas de lo que será la continuidad de la industria.

“La ley corta se queda corta”, resumió el exministro Santelices. “Lo que nosotros proponemos es un paquete de medidas integrales que junto con resolver los temas financieros y, apegado estrictamente a los fallos de la Corte, resuelva de manera estructural problemas que se han arrastrado por diez años”.

De esta manera, Santelices señaló que la propuesta consiste en avanzar hacia un “sistema privado con lógica de seguridad social”. ¿En qué se traduciría esto? Entre otros, en que se ponga fin a la cautividad y las preexistencias. “Las personas ya no tendrían que hacer una declaración de salud para incorporarse o cambiarse entre una isapre y otra”, dijo el exministro.

El doctor Baeza, en tanto, señaló que “las reformas no se hacen en un día ni en una reunión”, pero que este es el momento de dar ese “paso decisivo hacia la seguridad social”. Precisó que es esencial tomar medidas para la estabilidad financiera de las isapres, pero que ambos elementos son inseparables.

La postura del Gobierno

Fue la ministra Aguilera quien dio declaraciones en nombre del Ejecutivo posterior a la reunión. Sostuvo que esta semana -en la que ha tenido reuniones diariamente con representantes de la Comisión- ha sido productiva y han avanzado en potenciales acuerdos.

Respecto a los planteamientos relacionados a la seguridad social dijo que “por supuestos que estamos de acuerdo” y que esto “iría en un protocolo de reforma” que podría permitir el avance de la Ley corta en el Senado.

A corto plazo y para responder a la urgencia de la aplicación del fallo GES, la ministra confirmó que la intención será adelantar el reajuste de precios que pueden realizar las isapres por el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para que ocurra en abril en vez de julio. Esta medida, según diversas fuentes que han participado de las conversaciones, ya contaría con el apoyo necesario, pero las presiones de los senadores serían para que sea parte de un paquete más amplio.

Aguilera señala que, en los próximos días, la idea es que tanto senadores como las autoridades del Ejecutivo se mantengan con reuniones para que, la próxima semana, cuando se comience a votar la ley corta en la Comisión, ya se hayan dibujado algunos principios de acuerdos.

Las diferencias

A pesar de esto, desde el Senado la presión se mantiene alta. “Queremos que el Gobierno acompañe y sea proactivo en tener ese mismo sentido de urgencia, porque esto no es una escaramuza de crisis, sino que es una crisis real que puede desencadenarse en las próximas semanas”, dijo el presidente de la Comisión, Juan Luis Castro (PS).

“Urgimos que el Gobierno tome una decisión, quiere hacer una reforma a la salud a partir de la oportunidad de esta crisis, o simplemente van a hacer algunas medidas puntuales como el ICSA”, añadió.

Para la ley corta, otro punto en que aún no existe acuerdo es en el cálculo de la deuda de las isapres. La comisión técnica había utilizado el principio de mutualización -por el que los afiliados comparten los riesgos-, obteniendo una cifra de unos US$ 450 millones. Sin embargo, el Ejecutivo desechó esto, planteando un monto de unos US$ 1.000 millones.

Distintas fuentes que participan de las negociaciones coinciden en que no existen acuerdos respecto a este tema, pero sí revelan que ya se han empezado a mostrar ciertas aperturas de lado y lado. En particular, está poniéndose sobre la mesa una metodología que utilizó la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que concluiría en un monto intermedio entre esos cálculos.

Por otro lado, entre los senadores se ha valorado un cambio de tono que han visto reflejado en declaraciones públicas realizadas por el ministro Marcel y el propio Presidente Gabriel Boric, que este martes afirmó que buscarían dar una solución para que el sistema de isapres no colapsara. Esta postura del Ejecutivo se habría mantenido en la reunión, lo que para algunos parlamentarios permite avizorar los primeros indicios de acuerdo.