Nvidia: ingresos superan los pronósticos, pero acción cae porque proyecciones no cumplieron apuestas más optimistas

Nvidia Corp, el fabricante de chips en el centro del auge de la Inteligencia Artificial (IA), proyectó un fuerte crecimiento de sus ingresos, pero el pronóstico no logró estar a la altura de las infladas expectativas del mercado, avivando las preocupaciones de que las apuestas de los inversionistas al potencial de la nueva tecnología ya tocaron techo.

Los ingresos del tercer trimestre rondarán los US$ 32.500 millones, según anunció la empresa este miércoles. Aunque en promedio los analistas habían estimado US$ 31.900 millones, algunos calculaban hasta US$ 37.900 millones.

A esto se suma que la empresa dijo estar remediando algunos problemas de producción con su esperado nuevo chip Blackwell.

Por otro lado, las ventas por US$ 30.040 millones del segundo trimestre fiscal (finalizado en julio) superaron las previsiones de los analistas.

Temida desaceleración

El anuncio amenaza con descarrilar el frenesí por la IA, que ha convertido a Nvidia en la segunda empresa más valiosa del mundo. El fabricante de chips es el principal beneficiado por la carrera por modernizar los centros de datos para manejar el software de IA, y sus previsiones de ventas se han convertido en un barómetro de ese auge del gasto en tecnología.

Las acciones llegaron a caer más de 7% en las negociaciones posteriores a la publicación del informe, pero fueron moderando luego su retroceso a cerca de 4%. Hasta el cierre del miércoles, su precio se había más que duplicado en lo que va del año, tras un alza de 239% en 2023.

Nvidia viene de una serie de trimestres en los que superó ampliamente las expectativas de Wall Street, pese a que los analistas seguían elevando continuamente sus estimaciones. Pero la mayor parte de ese crecimiento ha venido de un pequeño grupo de clientes.

Alrededor de 40% de los ingresos de Nvidia proceden de grandes operadores de centros de datos como Google, de Alphabet, y Meta Platforms, que están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA.

Aunque Meta y otras empresas han aumentado sus presupuestos de gastos de capital en esta temporada de resultados, existe la preocupación de que la cantidad de infraestructura que se está instalando supere las necesidades actuales, pudiendo provocar una burbuja.

Pero el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha insistido en que esto es sólo el principio de una nueva era para la tecnología y la economía.

Las expectativas son elevadas. Nvidia ha sido la acción del índice S&P 500 que mejor desempeño ha tenido este año, eclipsando las ganancias de todas las demás acciones de semiconductores. Con un valor de mercado de más de US$ 3 billones (millones de millones), Nvidia vale aproximadamente lo mismo que los 10 otros mayores fabricantes de chips juntos.