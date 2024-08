Las acciones de Meta se disparan mientras Mark Zuckerberg vende su visión de la IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los gigantes tecnológicos que quieran gastar a lo grande en inteligencia artificial y mantenerse al favor de los inversores deberían seguir el ejemplo de Meta Platforms Inc.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha visto sus acciones ganar un 13% este mes, superando con creces a sus pares de los gigantes tecnológicos a pesar de haber informado de otro aumento en los gastos de capital y de haberse comprometido a gastar aún más en el futuro. La acción subió un 0,3%, acercándose a su precio de cierre récord del mes pasado.

La diferencia para Meta es que Zuckerberg hizo un mejor trabajo al convencer a los inversores de que la IA está ayudando a mejorar los resultados en su negocio principal: la publicidad digital. El impulso de la IA para otras empresas como Amazon.com Inc., Microsoft Corp. y Alphabet Inc. no ha sido tan bien articulado.

“Fue su mejor presentación de resultados como director ejecutivo que cotiza en bolsa”, dijo Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management. “Explicó los beneficios a corto plazo de la IA, los beneficios a largo plazo y el momento en que se desarrollará todo esto. Y lo hizo de una manera convincente”.

Meta ha estado utilizando la inteligencia artificial para mejorar la forma en que sus anunciantes pueden encontrar usuarios interesados, lo que suma eficiencia al negocio que representa casi la totalidad de sus ingresos. La empresa también está utilizando modelos de lenguaje patentados para realizar mejores recomendaciones de contenido que ayuden a impulsar la interacción en Facebook e Instagram.

Como resultado, las ganancias por acción y los ingresos en el segundo trimestre superaron fácilmente las estimaciones de los analistas, lo que llevó a Doug Anmuth de JPMorgan a declarar que Meta "continúa ganándose el derecho a gastar a lo grande en GenAI".

Al mismo tiempo, los inversores se han vuelto más críticos con el gasto de otras grandes empresas tecnológicas. Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, han tenido un rendimiento inferior a la esperada a raíz de su informe de resultados del mes pasado, que mostró un gasto de capital superior al esperado, aunque los beneficios y los ingresos superaron las estimaciones. Algo similar puede decirse de Microsoft, después de que sus resultados pusieran de relieve la desaceleración del crecimiento del negocio de computación en la nube de Azure.

Las acciones de Alphabet han caído un 9% tras su informe de resultados del 23 de julio, mientras que las de Microsoft están prácticamente planas desde que se publicaron sus resultados el 30 de julio.

"Google dijo algo así como: 'Bueno, tenemos que gastar dinero para seguir el ritmo de todo el mundo', lo que realmente no lo vendió muy bien", dijo Alec Young, estratega jefe de inversiones de Mapsignals. "Microsoft lo vendió un poco mejor. Están haciendo efectivamente lo mismo".

Por supuesto, Zuckerberg tiene mucha experiencia en el área de castigo de Wall Street. Hace apenas un trimestre, las acciones sufrieron una paliza después de que la empresa elevara su previsión de gasto de capital al tiempo que registraba un crecimiento de las ventas más lento de lo previsto. A esto siguió un desastroso giro hacia el llamado metaverso, que exigía un gran gasto con pocas esperanzas de obtener beneficios a corto plazo, lo que llevó a las acciones a perder casi dos tercios de su valor en 2022.

Apple Inc, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta invirtieron más dinero en gastos de capital en el trimestre que finalizó en junio, con lo que sus desembolsos combinados alcanzaron la cifra récord de US$ 55.000 millones, un aumento del 55% respecto al año anterior, según datos recopilados por Bloomberg.

"Meta ha invertido y seguirá invirtiendo significativamente en inteligencia artificial generativa, pero podría decirse que ha articulado su visión de la integración de la inteligencia artificial más claramente que sus competidores", afirma Andrew Ye, estratega de inversiones de Global X ETFs.