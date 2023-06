Examen de admisión a universidad en China promueve el culto a la personalidad de Xi Jinping

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Zhang, un estudiante de la provincia de Henan, en el centro de China, se encontró con una críptica pregunta de ensayo en su examen de admisión a la universidad este mes: "Apagarles las lámparas a otras personas no te hará más brillante".

En los últimos años, la pregunta de ensayo de lenguaje en chino en el notoriamente riguroso "gaokao", el cual dura dos días y determina el nivel universitario de los estudiantes — y a menudo sus carreras —, se ha vuelto cada vez más nacionalista.

Pero este año, los examinadores recurrieron directamente al "Pensamiento de Xi Jinping", como se conoce a la recopilación de dichos del presidente chino, y les han pedido a los estudiantes que respondan a textos con temas antiestadounidenses fuertemente implícitos.

En la China moderna, es difícil evitar a Xi — el líder más poderoso del país desde Mao Zedong — y sus reflexiones marxistas. El retrato oficial del presidente y las pancartas con sus eslóganes cubren las paredes de las tiendas y las vallas publicitarias de las carreteras, y voluminosas colecciones de sus ensayos llenan los estantes de las librerías.

Pero la incorporación del Pensamiento de Xi Jinping al sistema educativo chino, para adoctrinar a potenciales miembros del Partido Comunista de China (PCCh) desde una impresionable edad, refleja un liderazgo preocupado por las amenazas a su control y una generación joven cada vez más desconectada de la política, según los analistas.

"Podemos ver cómo el PCCh ejerce más presión sobre la sociedad y sobre la juventud", comentó Jean-Pierre Cabestan, un profesor emérito de la Universidad Baptista de Hong Kong. Las amenazas geopolíticas y económicas "claramente han convencido a los dirigentes del partido de que necesitan un líder más fuerte, un símbolo en torno al cual aglutinar a la sociedad".

Otra pregunta les pedía a los alumnos que consideraran la frase de Xi: "Una flor que florece sola no es primavera, pero cien flores que florecen juntas hacen que el jardín se llene de primavera". El examen decía que los textos estaban tomados "de los discursos del secretario general Xi Jinping, los cuales expresan verdades comunes en un vívido lenguaje".

No todos los aproximadamente 13 millones de estudiantes que se presentaron a tomar el "gaokao" este año encontraron preguntas que explícitamente cubrieran el Pensamiento de Xi Jinping. Pero muchos de los que lo tomaron se encontraban en provincias periféricas, como la región noroccidental de Xinjiang, donde las autoridades han enfrentado acusaciones de crímenes contra la humanidad por la detención de más de un millón de uigures y otras minorías étnicas musulmanas.

Este año, en el que Xi inicia un tercer mandato sin precedentes, hay indicios de que él pretende extender este culto a la personalidad. La mayoría de los discursos y documentos oficiales ensalzan su doctrina formal —Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era — la cual ha sido incorporada en la Constitución de China, un privilegio que sólo se le concedió de forma similar a Mao.

Uno de los principios básicos de la ideología de Xi es alcanzar el "sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación china", lo cual diversos analistas entienden que incluye la sustitución de la "hegemonía" estadounidense por un orden mundial multipolar en el que una China más asertiva ejerce una significativa influencia mundial.

Pero, a pesar de su fuerte control sobre la política nacional, el líder nacionalista de China enfrenta tensiones cada vez más profundas con EEUU y una débil recuperación económica que está contribuyendo a niveles récord de desempleo juvenil. En noviembre, un inusitado estallido de protestas contra los controles de Covid-19 atrajo a jóvenes descontentos a las calles de las mayores ciudades del país.

"La posición del partido en la sociedad y la posición del partido a nivel mundial son inseguras", afirmó John P. Burns, profesor emérito de la Universidad de Hong Kong. "Por eso están reforzando el control central e intentando que la gente piense los mismos pensamientos".

El culto a la personalidad de Xi no es ni remotamente tan extremo como el de Mao, quien fomentó la desastrosa Revolución Cultural para purgar los percibidos retos al socialismo dentro del partido y de su liderazgo, según los analistas.

Pero algunos observadores en China continental describen la creciente presencia pública de Xi como "la norcoreanización de China", una referencia al abrumador dominio de Kim Jong Un en el vecino más pequeño de China.

"Hay una sensación de inseguridad entre los dirigentes chinos e incluso de paranoia", dijo Cabestan. "Por eso estamos volviendo a ese culto a la personalidad".

Ese mensaje fue bien recibido por Zhang, el estudiante de la provincia de Henan, quien ofreció una interpretación geopolítica en su examen que pudiera haber enorgullecido a Xi, explayándose sobre cómo el "hegemonismo estadounidense no promueve la paz mundial".

Otro estudiante, también apellidado Zhang pero sin parentesco alguno, escribió sobre cómo los jóvenes deberían "construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad", haciéndose eco de una frase común de Xi que muchos analistas interpretan como una referencia al fin de la preeminencia estadounidense.

Sin embargo, algunos profesores afirmaron que las connotaciones de las preguntas del examen pasarían desapercibidas para muchos estudiantes, sobre todo fuera de las ciudades de Shanghái, Beijing y Guangzhou.

"Yo enseño a estudiantes de ciencias; ellos no estudian política y no ven muchas noticias. Es probable que no conozcan el trasfondo político", dijo una profesora apellidada Li, de la provincia de Henan, quien ayudó a su clase a prepararse para el "gaokao".

Burns, de la Universidad de Hong Kong, dijo que los exámenes planteaban interrogantes sobre las prioridades del liderazgo de China para educar a la próxima generación. "¿Están buscando conformidad ideológica o están buscando originalidad y pensamiento creativo?", se preguntó él.