Exsocia de Cariola se suma a Parga Montes & Vasseur Laborales

Parga Montes & Vasseur Laborales incorporó desde el 1 de julio a Ignacia López como nueva socia, con lo que el estudio pasará a denominarse Parga Montes Vasseur & López Laborales, bajo la sigla PMVL. López fue socia líder del equipo laboral de Cariola Díez Pérez-Cotapos durante los últimos años. Es abogada de la Universidad Católica, cuenta con un máster en Derecho de la Empresa y un diplomado en Dirección de Personas y Organizaciones. La profesional tiene amplia experiencia en asesoría laboral estratégica, litigación de alta complejidad, relaciones sindicales, entre otros asuntos.