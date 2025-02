Las ventas de alternativas vegetales al huevo se disparan en EEUU tras fuerte alza en precios por brote de gripe aviar

Luego del brote de gripe aviar en EEUU que ha provocado una escasez y un aumento del 15% en los precios de los huevos, las empresas de huevos veganos están viendo de esta situación una gran oportunidad para expandir su distribución e incrementar sus ganancias.

Tras este incidente, en Eat Just, una empresa estadounidense que desarrolla y comercializa alternativas de origen vegetal, las ventas en enero se quintuplicaron en comparación con el mismo periodo del año anterior. La compañía con sede en San Francisco está aumentando la producción de sus productos Just Egg, que se pueden encontrar en tiendas minoristas de EEUU como Whole Foods y Walmart.

Eat Just, utiliza frijoles mungo y aceite de canola en su alternativa al huevo, que viene en forma liquida y una versión doblada que se puede tostar.

“Este es probablemente el momento más importante para el mercado de productos basados ​​en plantas”, dijo el director ejecutivo de Eat Just, Josh Tetrick.

La gripe aviar ha matado a millones de gallinas ponedoras y los precios de los huevos han batido récords. El precio nacional promedio al por mayor subió a US$ 7,34 dólares por docena la semana pasada, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso supone un aumento del 10% respecto de la semana anterior y otro máximo histórico.

Eso ha reducido la gran ventaja de precio que tenían los huevos de gallina en el pasado. Un cartón de 16 onzas de Just Egg líquido, que equivale a 10 huevos, se vende por unos US$ 8 dólares.

“Los consumidores suelen estar interesados ​​en probar nuevos productos, pero es menos probable que prueben productos novedosos con precios significativamente superiores”, dijo Alex Frederick, analista de la firma de investigación PitchBook.

“Hablamos con un par de importantes minoristas que creen que esto podría ser la nueva normalidad, y por nueva normalidad se entiende una escasez constante de huevos y precios elevados debido a la naturaleza de la gripe aviar”, dijo el director ejecutivo de Eat Just. “Esto podría convertirse en un elemento permanente de nuestro sistema alimentario”.

En Yo Egg, una empresa destinada a replicar huevos con soja y garbanzos, el director ejecutivo, Eran Groner, dijo que la escasez de huevos de gallina está impulsando a los restaurantes a considerar los huevos de origen vegetal como una especie de póliza de seguro. Una de las ofertas de la empresa, un huevo vegano frito, se vende a unos US$ 1,80 dólares por huevo.

Groner planea hacer que los productos de la compañía sean más atractivos reduciendo los precios en aproximadamente un 10%, mientras amplía la distribución y su línea de productos.

Según PitchBook, en Estados Unidos, se estima que los huevos veganos representan menos de US$ 2 mil millones de dólares en ventas anuales, una pequeña parte del mercado total de huevos.