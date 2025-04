BlackRock informa una caída en ganancias y el CEO Larry Fink asegura que la ansiedad domina conversaciones con clientes

Por: Financial Times

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha informado de una desaceleración en las entradas de capital tras dos trimestres récord. El director ejecutivo, Larry Fink, afirmó que la ansiedad sobre los mercados domina las conversaciones con sus clientes.





El grupo, con sede en Nueva York, afirmó haber captado US$ 84.000 millones en el trimestre finalizado en marzo, una cifra inferior a los US$ 281.000 millones del último trimestre de 2024 y por debajo de las estimaciones de Wall Street. El nuevo capital elevó sus activos bajo gestión a 11,6 billones de dólares, un ligero aumento respecto a finales de año.





Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump han repercutido en los mercados financieros mundiales. Los inversores observan de cerca los datos de flujo de fondos en busca de indicios de tensión en el sistema, y ​​muchos gestores de fondos prevén una ralentización en la negociación de acuerdos y una posible recesión.





"La incertidumbre y la ansiedad sobre el futuro de los mercados y la economía dominan las conversaciones con los clientes", declaró Fink el viernes. El sentimiento negativo ha pesado sobre las acciones de los principales administradores de dinero, incluido BlackRock, que ha caído un 20 por ciento desde su máximo histórico a principios de este año.



Menor a lo esperado

BlackRock informó que sus ganancias en el primer trimestre de 2025 cayeron un 4% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los US$ 1.500 millones, o US$ 9,64 acción, cifras ambas inferiores a las expectativas de los analistas.





La empresa indicó que la disminución se debió a los gastos derivados de su oleada de adquisiciones del año pasado, cuando cerró acuerdos por US$ 30.000 millones, mientras Fink impulsaba al grupo a profundizar su presencia en los mercados privados. Ajustando estos y otros costos, las ganancias aumentaron un 20%.





Los ingresos aumentaron un 12% con respecto al año anterior, alcanzando los US$ 5.300 millones, impulsados ​​por la adquisición por parte de BlackRock de la firma de inversión en infraestructura Global Infrastructure Partners y el crecimiento de su negocio de fondos cotizados en bolsa.





Es probable que esta cifra vuelva a aumentar este año, tras la finalización de la adquisición de HPS Investment Partners, una de las mayores firmas de inversión en crédito privado. Fink señaló que BlackRock ya había vivido períodos como este, con grandes cambios estructurales en las políticas y los mercados, como la crisis financiera, Covid-19 y el aumento de la inflación en 2022. Añadió: “Se produjeron algunos de los mayores saltos de crecimiento de BlackRock”.



Las retiradas del trimestre se concentraron entre grandes clientes institucionales, que utilizan las inversiones indexadas de BlackRock para obtener exposición a los mercados. BlackRock registró US$ 46.000 millones en reembolsos de fondos indexados durante el trimestre.





Esto se vio compensado por US$ 107.000 millones en entradas al negocio de ETF iShares de BlackRock, así como por US$ 13.000 millones de nuevos fondos procedentes de clientes minoristas más pequeños. El negocio de inversiones alternativas de la compañía, que incluye GIP, captó US$ 9.300 millones durante el trimestre.





Kyle Sanders, analista de Edward Jones, afirmó que las entradas “demostraron resiliencia”, pero que quería ver cómo BlackRock “gestionaría una relación cada vez más conflictiva entre EEUU y sus homólogos”.





“De cara a 2025, pensábamos que el enfoque principal de BlackRock sería integrar varias adquisiciones recientes”, añadió. Si bien esto sigue siendo una prioridad, la gestión de la política y la inestabilidad de los mercados ha cobrado protagonismo.