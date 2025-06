¿Dónde está el uranio de Irán? Continúa la búsqueda de un arsenal de 400 kg

Por: Financial Times, traducido por Sofía Pelfort

El destino del programa nuclear de Irán —y los esfuerzos de Estados Unidos e Israel por desmantelarlo— podría depender de un punto crítico: las más de 400 toneladas de uranio enriquecido al 60% que mantiene la república islámica, un nivel cercano al necesario para fabricar armas nucleares.

Tras los bombardeos de aviones furtivos estadounidenses con bombas perforadoras de 13.600 kilos sobre los principales sitios nucleares iraníes, el presidente Donald Trump aseguró que “las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear han sido completamente y totalmente destruidas”.

No hay dudas de que las plantas de Natanz y Fordow —las principales instalaciones donde Teherán produce uranio altamente enriquecido— sufrieron daños severos. Un tercer sitio en Isfahán, utilizado tanto en el ciclo del combustible como en almacenamiento, fue alcanzado por misiles de crucero Tomahawk lanzados desde un submarino estadounidense.

Pero mientras la administración Trump evalúa los efectos del ataque, la pregunta crucial es si el programa fue efectivamente desmantelado o si simplemente fue desplazado a instalaciones más pequeñas y secretas, de difícil detección.

La respuesta dependerá en gran medida del paradero del arsenal iraní de 408 kilos de uranio enriquecido al 60%, apenas por debajo del 90% requerido para armamento.

¿Dónde está el uranio?

“Todo se reduce a dónde está ese material”, afirmó Richard Nephew, ex alto funcionario de EEUU que trabajó en temas iraníes bajo las administraciones de Obama y Biden. “Por lo que hemos visto hasta ahora, no sabemos dónde está. No tenemos ninguna confianza real en poder recuperarlo pronto”.

“Sería ingenuo decir que el programa fue retrasado más de unos pocos meses”, añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que “nadie sabrá con certeza durante días” si Irán logró mover su uranio enriquecido. “Dudo que lo hayan hecho, porque ahora no se puede mover nada. En cuanto un camión se pone en marcha, los israelíes lo detectan, lo localizan y lo destruyen”, dijo a CBS.

Pero una fuente interna del régimen iraní aseguró que “hubiera sido muy ingenuo dejar el uranio enriquecido en esos sitios” y sostuvo que “el material sigue intacto”.

Pese a que Irán sostuvo siempre que su programa nuclear tiene fines pacíficos y civiles, con el aumento de la tensión con Israel, algunos funcionarios han dejado entrever un posible cambio en su doctrina nuclear. Analistas advierten que, si el régimen se sintiera acorralado, podría acelerar en secreto el desarrollo de una bomba desde instalaciones clandestinas.

Ali Shamkhani, consejero del líder supremo iraní, subrayó que las capacidades nucleares del país se mantienen firmes. “Aunque destruyan las instalaciones, el juego no ha terminado”, escribió en X. “El material enriquecido, el conocimiento local y la voluntad política siguen intactos”, añadió Shamkhani, quien habría resultado herido en la primera ola de ataques israelíes hace más de una semana.

Según Nephew, el uranio altamente enriquecido estaba almacenado en Natanz (centro de Irán), Fordow (excavada en una montaña cerca de Qom), y en túneles del complejo de Isfahán.

Una vez enfriado, el material se guarda en forma de polvo dentro de cilindros grandes, similares a termos de agua.

Ese arsenal de uranio al 60% —parte de un total que supera los 8.400 kilos, en su mayoría de baja pureza— le daba a Teherán la capacidad técnica de producir suficiente material fisible para varias armas nucleares en cuestión de días, si así lo decidiera.

Sin embargo, el proceso de militarización como tal tomaría entre varios meses y un año, según los expertos.

El verdadero riesgo, afirman los analistas, era que Teherán, anticipando el ataque israelí, hubiera trasladado su arsenal a sitios ocultos, donde habría instalado centrifugadoras avanzadas de forma encubierta.

“Los elementos desconocidos nos están matando”, dijo Nephew. “Si tenían activa una línea de conversión de uranio, y lograron enriquecer al 90% en Fordow antes del bombardeo, podrían haber producido suficiente material para dos bombas”, explicó.

India, Pakistán y Corea del Norte lograron desarrollar programas nucleares en secreto pese a las restricciones y vigilancia de Estados Unidos.

Sima Shine, ex experta en Irán del Mossad, aseguró estar convencida de que Irán trasladó el material enriquecido. “Tienen suficiente uranio en alguna parte y centrifugadoras avanzadas en otra, para poder avanzar hacia un dispositivo nuclear en algún momento”, dijo. “El programa no está destruido del todo, sin importar lo que digan los estadounidenses”.

Un funcionario israelí sugirió que si se reanudaran las negociaciones entre Teherán y Washington para permitir a Irán un programa nuclear civil, el primer ministro Benjamín Netanyahu exigiría que el uranio enriquecido fuera trasladado y almacenado fuera del país.

Otro alto cargo reconoció que Irán podría haber ocultado al menos una parte del material, pero advirtió que, tras el asesinato de al menos 11 científicos nucleares iraníes la semana pasada, el régimen tendría serias dificultades para desarrollar un arma “eficiente y miniaturizada”.

¿El fin del programa nuclear iraní?

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) mantiene inspectores en Irán que visitan frecuentemente Fordow, Natanz y otras instalaciones declaradas. No obstante, los bombardeos israelíes han detenido temporalmente esas inspecciones.

Incluso antes de los ataques, el organismo ya tenía dificultades para supervisar las miles de centrifugadoras avanzadas que Irán desarrolló desde que Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 en su primer mandato.

La cooperación iraní con la AIEA se ha deteriorado notablemente en los últimos años, obstaculizando la capacidad de inspección del organismo bajo los términos del acuerdo.

Tras ser censurada por una resolución de la AIEA, y pocos días antes de los ataques israelíes, Irán reveló la existencia de una tercera instalación de enriquecimiento previamente no declarada.

Según el propio organismo, Israel bombardeó Natanz en el primer día de ataques y volvió a atacarlo, causando daños tanto en las instalaciones superficiales como subterráneas. También atacó dos veces el sitio de Isfahán.

Pero carecía de capacidad militar para dañar significativamente Fordow, y por ello esperó la intervención de Estados Unidos.

“Es, sin duda, el fin del programa nuclear iraní tal como lo conocíamos”, concluyó Ali Vaez, experto del International Crisis Group. “Si sobrevive, será un programa clandestino con fines militares, o, si se alcanza un acuerdo, uno civil muy limitado, sin acceso al ciclo completo de combustible nuclear”.