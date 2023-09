Goldman Sachs logra recaudar US$ 15 mil millones para comprar participaciones en fondos de capital riesgo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs ha recaudado más de US$ 15 mil millones para comprar participaciones de inversionistas en fondos de capital riesgo e invertir en operaciones en las que grupos de compra venden empresas de cartera de uno de sus fondos a otro, en la última señal de apoyo a la estrategia "secundaria" de rápido crecimiento.

La unidad de gestión de activos de Goldman recaudó más de US$ 14 mil millones para su mayor fondo secundario insignia y más de US$ 1.000 millones para su primer fondo centrado en operaciones secundarias en el sector de las infraestructuras, según declaró a Financial Times Harold Hope, responsable mundial de fondos secundarios del banco.

"Se trata de un gran paso adelante que se ha dado en un mercado difícil", añadió Hope. El último fondo secundario de la entidad recaudó algo más de US$ 10 mil millones en 2020.

Oportunidades en un mercado ralentizado

La captación de fondos de capital riesgo se ha ralentizado en los últimos 12 meses después de que muchos inversionistas se encontraran sobreasignados en las denominadas alternativas -que también incluyen crédito privado, inmobiliario e infraestructuras- o luchando por generar liquidez a medida que se ralentizaba la realización de operaciones a escala mundial.

Sin embargo, algunos de los principales fondos secundarios, que ofrecen a inversionistas como fondos de pensiones y fondos soberanos la posibilidad de liquidar anticipadamente sus inversiones, han logrado captar grandes sumas de dinero para estas operaciones.

Las empresas de Goldman, como su rival de Wall Street Blackstone y el grupo francés de capital de riesgo Ardian, han recaudado más de US$ 20 mil millones este año para sus fondos secundarios.

"El conjunto de oportunidades es más grande que nunca", afirmó Hope, añadiendo que la necesidad de algunos inversionistas de obtener liquidez en una clase de activos que suele inmovilizar el dinero durante más de una década ha ofrecido atractivas oportunidades de inversión.

"Nos hemos inclinado un poco más por la compra de carteras tradicionales de LP (socios limitados, sigla en inglés) y hemos podido ponerles un precio con un descuento adecuado", dijo Hope.

La apuesta de Goldman

Goldman es uno de los operadores con más trayectoria en un mercado secundario que ha crecido significativamente en la última década, en función de la enorme expansión del sector de los mercados privados hasta alcanzar casi US$ 13 billones (millones de millones) en la actualidad.

La decisión de crear el primer fondo de Goldman centrado específicamente en participaciones de inversores en infraestructuras se tomó cuando la empresa experimenta un repunte en el flujo de operaciones en este ámbito.

Muchos grupos de capital riesgo, tradicionalmente centrados en la compra apalancada de empresas, han podido captar fondos cada vez mayores para comprar activos de infraestructuras. También han surgido otros operadores especializados en activos que se beneficiarán de las grandes tendencias macroeconómicas, como la transición energética.

"Para nosotros ha sido una evolución natural. Queremos poder demostrar a los inversores que podemos resolver sus necesidades de liquidez en toda su cartera de mercados privados", afirmó Hope.

La importante recaudación de fondos supone un impulso para la unidad de gestión de activos de Goldman, que se ha visto afectada por una serie de salidas de alto nivel este año, entre ellas la del director de inversiones Julian Salisbury. La división de gestión de activos, que también gestiona fondos de capital riesgo e infraestructuras, tiene más de US$ 2 billones en activos bajo supervisión en todo el mundo.