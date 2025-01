Canciller y fin de la misión diplomática de Chile en Caracas: "Las circunstancias no evolucionaron como esperábamos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A dos días de la investidura convocada en Caracas por Nicolás Maduro, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, defendió la postura de Chile de no reconocer a Edmundo González, como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y explicó las razones para poner fin a la misión del embajador Jaime Gazmuri, expulsado de Venezuela meses atrás.

“A nosotros no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países (...) hemos estado en contacto con la oposición venezolana y la verdad es que entendemos los apoyos que han recibido, pero nos parece que, desde el punto de vista de la política exterior, es mejor abstenerse de reconocer ganadores de elecciones, sobre todo cuando han sido elecciones cuestionadas”, dijo durante una entrevista en radio Cooperativa.

En la misma línea, el canciller se refirió a lo ocurrido con Juan Guaidó en 2019, quien se autoproclamó presidente encargado.

“Se generó ahí una situación extraña en que se reconocía a un gobierno que no tenía capacidad de controlar los asuntos de ese país, que no tenía un poder efectivo, un poder real, y, por otra parte, subsistía el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro. Entonces, la verdad es que no queremos repetir una experiencia como esa", explicó.

Respecto al estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el fin de la misión del embajador Jaime Gazmuri, el canciller indicó que “como política, no rompemos relaciones con otros países. El principio básico es tratar de relacionarnos con todos los Estados del mundo (...) La relación con Venezuela está en un nivel mínimo”.

Alberto van Klaveren afirmó que “teníamos la expectativa que se produjera algún cambio en Venezuela y después del fraude electoral se generara algún proceso de democratización. Ese fue el sentido de mantener al embajador (Jaime Gazmuri). Las circunstancias no evolucionaron como esperábamos y, ante la inminencia de la toma de posesión de un gobierno que no reconocemos, nos pareció oportuno poner fin a la misión”.

Asimismo se refirió al cierre de la embajada venezolana en Santiago. “El problema grande está en la falta de atención consular de los cientos de miles de venezolanos en Chile (...) Es una decisión que lamentamos mucho y devela la falta de compromiso de Venezuela con sus propios ciudadanos en el extranjero”.