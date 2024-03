Donald Trump domina el Supermartes y se acerca a la nominación republicana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Donald Trump logró la victoria en casi todos los estados que celebraron primarias republicanas el Supermartes, en una noche que lo llevó al borde de asegurar la nominación presidencial de su partido para enfrentar a Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca de este año.

Pasada la media noche en el Este de EEUU, Trump había ganado 14 de los 15 estados que votaron el Supermartes, una fecha crucial en el calendario de las primarias.

El dominio del expresidente, que incluyó victorias en California y Texas, los mayores premios de la noche, ejercerá más presión sobre su principal rival, Nikki Haley, para que abandone su candidatura.

Trump se está acercando rápidamente a los 1.215 delegados a la Convención Nacional Republicana que necesita para sellar la nominación del partido en julio, pero aún no se espera que cruce ese umbral hasta finales de este mes.

Hablando ante sus seguidores en su resort Mar-a-Lago en Florida, Trump actuó como el presunto nominado y se centró en la batalla electoral general que se avecina. Hizo un llamado a todos los republicanos a abrazar plenamente su campaña.

“Tenemos un gran partido republicano con un talento tremendo. Y queremos tener unidad y vamos a tener unidad, y eso va a suceder muy rápido”, dijo el expresidente en declaraciones que duraron unos 20 minutos.

Haley había ganado sólo un estado del Supermartes, Vermont, a última hora de la noche, según Associated Press. Fue su segunda victoria en las primarias republicanas después de conseguir delegados del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense.

Un portavoz de la campaña de Haley el martes por la noche no se refirió al futuro de su campaña, pero criticó los comentarios de Trump. “La unidad no se logra simplemente afirmando 'estamos unidos'. Hoy en día, en un estado tras otro, sigue habiendo un gran bloque de votantes primarios republicanos que expresan profundas preocupaciones sobre Donald Trump. Ésa no es la unidad que nuestro partido necesita para tener éxito”, afirmó el portavoz.

Biden ha dominado las primarias demócratas hasta ahora, superando desafíos de sus rivales Dean Phillips y Marianne Williamson que nunca ganaron fuerza. Arrasó en todos los estados que celebraron votaciones el Supermartes. Su carrera más desafiante fue en Minnesota, donde el 19% de los demócratas votaron "no comprometidos", principalmente para protestar contra su postura sobre la guerra en Gaza.

Posible revancha histórica

Los resultados prepararon a Estados Unidos para la primera revancha de las elecciones presidenciales desde 1956, cuando el republicano Dwight Eisenhower venció al demócrata Adlai Stevenson por segunda vez consecutiva.

“Los resultados de esta noche dejan al pueblo estadounidense una opción clara”, dijo Biden en un comunicado el martes. “¿Vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?”.

Las encuestas han demostrado repetidamente que la mayoría de los estadounidenses no quieren que Biden, de 81 años, y Trump, de 77, se enfrenten nuevamente por la Casa Blanca, pero los votantes primarios de ambos partidos han cerrado de golpe la puerta a cualquier alternativa a medida que las campañas rivales flaqueaban.

El senador republicano Lindsey Graham instó a Haley a “jugar en equipo” y apoyar la campaña de Trump en lugar de continuar con su propia apuesta. "Me resulta difícil imaginar que Nikki Haley no apoye al presidente Trump cuando todo esté dicho y hecho", dijo Graham a CNN.

La abrumadora ventaja de Trump en las primarias republicanas representa un sorprendente regreso para el expresidente, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes mientras estaba en el cargo y enfrenta 91 cargos penales en tribunales federales y estatales.

Trump ha seguido negando los resultados de las elecciones de 2020 y advirtió que buscaría venganza contra sus oponentes políticos si gana otro mandato.

Pero muchos votantes republicanos creen que ha sido víctima de persecución política y no culpan a Trump por el ataque de una turba de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Anhelan una nueva ofensiva contra la inmigración en la frontera con México y un regreso a la economía anterior a la pandemia bajo Trump, cuando la inflación era moderada, las tasas de interés eran bajas y el desempleo estaba ligeramente por debajo de su nivel actual.

Los votantes republicanos también han abrazado en gran medida las opiniones aislacionistas de política exterior de Trump y han restado importancia a su postura más favorable hacia el presidente ruso Vladimir Putin, incluida su reciente sugerencia de que Rusia haga “lo que quiera” con los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa.

Trump repitió repetidamente su enfoque aislacionista de la seguridad nacional durante su discurso del martes por la noche. Refiriéndose a su primer mandato, dijo: “Nos llevábamos bien con todos. Nos llevábamos bien, todos nos respetaban y no teníamos guerras”.

Hacia adelante

Trump ha podido presentarse como un candidato viable para las elecciones generales frente a Biden, a pesar de su derrota en 2020 y la derrota de varios de sus candidatos preferidos al Congreso en las elecciones de mitad de período de 2022. Algunas encuestas sobre las elecciones generales ahora también lo muestran con una ligera ventaja sobre Biden.

Sin embargo, su capacidad para ganarse a los votantes moderados e indecisos sigue en duda, debido a su retórica abrasiva y la naturaleza extrema de algunas de sus políticas. Un factor potencialmente decisivo en noviembre será si los partidarios de Haley respaldan a Trump, se vuelven hacia Biden, cambian a un candidato de un tercer partido o se quedan en casa.

Biden también tiene vulnerabilidades políticas, empezando por la creencia de muchos estadounidenses de que es demasiado mayor para otros cuatro años en la Casa Blanca, pero también por el descontento con su manejo de la economía, la inmigración e incluso la política exterior.

Su ventaja más clara está en la cuestión del aborto, tras la decisión de la Corte Suprema, liderada por los conservadores, en 2022 de anular el derecho constitucional a interrumpir un embarazo. “(Trump) está decidido a destruir nuestra democracia, arrancar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones en materia de atención médica y aprobar otra ronda de miles de millones de dólares en recortes de impuestos para los ricos, y hará o dirá cualquier cosa. ponerse en el poder”, dijo Biden.