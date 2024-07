Joe Biden dio un paso al costado: ¿Qué pasa después?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por Steff Chávez

Washington

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiniciado drásticamente la carrera presidencial de 2024 al anunciar que abandonará la contienda después de semanas de presión de su Partido Demócrata para que se hiciera a un lado.

Las llamadas comenzaron luego de un debate desastroso el mes pasado y se volvieron a intensificar después de que el intento de asesinato de Donald Trump pareció darle un nuevo impulso al candidato republicano.

Biden respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, poco después de su anuncio de este domingo, aunque el Partido Demócrata aún no ha dado su respaldo oficial.

"El pueblo estadounidense escuchará al Partido Demócrata sobre los próximos pasos y el camino a seguir para el proceso de nominación", que se regirá por las reglas del partido, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.

¿Quién es el principal candidato para reemplazar a Biden?

Si bien Biden ha respaldado a Harris para que lo reemplace, ungiéndola efectivamente, el partido aún no tiene un candidato oficial.

El Presidente dijo en una publicación en X (exTwitter) justo después de anunciar su decisión de apartarse de la campaña que “ofrecería todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año”.

Si el partido se une en torno a ella, los demócratas evitarían una batalla interna y una convención abierta caótica que dejaría al descubierto sus fisuras ideológicas en Chicago el próximo mes.

En un guiño a una posible división sobre el candidato, Biden pidió unidad al respaldar a Harris, diciendo: “Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo."

¿Alguien desafiará a Harris?

Esto sigue siendo incierto, aunque poco probable. Se esperaba que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de California, Gavin Newsom -quienes ocupaban un lugar destacado en la lista de posibles sucesores de Biden- respaldaran a Harris, según tres destacados donantes y operadores del Partido Demócrata con conocimiento directo del asunto.

Los donantes demócratas también tendrán influencia. Si comienzan a respaldar a Harris, como ya lo han hecho George y Alex Soros, es más probable que los políticos apoyen a la vicepresidenta y mantengan el flujo de fondos.

En teoría, Whitmer o Newsom, o cualquier otra persona, podrían plantear un desafío, pero eso podría desencadenar una guerra civil demócrata que podría hacerle al partido más daño que bien. Si Harris se convirtiera en la nominada, Whitmer y Newsom serían los principales contendientes para ser su compañero de fórmula.

¿Qué hará Biden ahora?

La decisión de Biden recuerda a cuando Lyndon B. Johnson conmocionó a la nación en marzo de 1968 al retirarse de la carrera presidencial diciendo que la presidencia no debía verse mancillada por “divisiones partidistas” mientras él se concentraba en la polémica guerra de Vietnam.

Aunque se le considerará un pato saliente hasta noviembre, es probable que Biden siga los pasos de LBJ, centrándose en su agenda de política exterior (principalmente asegurar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas y consolidar el apoyo a Ucrania) y emprender la campaña electoral en nombre de su sucesor.

¿Cuáles son las reglas para nombrar un sucesor?

Dado que Biden se retiró antes de su nominación formal en la Convención Nacional Demócrata el próximo mes, las reglas del partido establecen cómo se puede elegir a su sucesor.

Hay 3.937 delegados comprometidos en el Comité Nacional Demócrata y se necesitan 1.976 para ganar la nominación. Biden cuenta con el apoyo del 99% de los delegados comprometidos. Ahora que él se ha retirado, son libres de votar por el candidato que quieran, aunque es muy probable que sea la persona en torno a la cual se una el partido.

"Nuestros delegados están preparados para tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense", dijo Harrison.

¿Qué pasa con los fondos de campaña de Biden?

Biden comparte un comité de campaña con Harris, por lo que conservaría el acceso a sus fondos si se convirtiera en la nominada. El comité recaudó US$ 270 millones en el segundo trimestre.

Si alguien que no sea Harris sucede a Biden, su campaña tendría que ofrecer reembolsar el dinero a los donantes, quienes luego podrían usarlo para contribuir a la campaña de un nuevo candidato, según el Proyecto Leadership Now. Las reglas federales limitan las transferencias de candidato a candidato a US$ 2 mil.

La campaña de Biden también podría transferir una cantidad ilimitada al Comité Nacional Demócrata, que luego podría gastar hasta US$ 32 millones en coordinación con la campaña del nuevo candidato, según las normas de la FEC.

Los expertos en campaña dicen que la transferencia de los fondos restantes no podría entregarse directamente al candidato, sino que podría gastarse en consonancia con su campaña, de forma muy similar a como funcionan los grupos de recaudación de fondos Super Pac.