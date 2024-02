Incendios en la V Región: aseguradores estiman que denuncias por siniestros no llegarán al 5% del 27/F

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, tiene experiencia en el papel que juega la industria en las catástrofes naturales.

Actualmente, está enfrentando los efectos de los devastadores incendios que azotaron a la región de Valparaíso, que dejaron más de un centenar de personas fallecidas y miles de viviendas afectadas.

En entrevista con DF, Claude abordó la tarea que enfrentan las firmas del sector y cómo funcionan los procesos. “Lo que hemos visto en otras catástrofes es que, más o menos, entre un 50% y 60% de las viviendas tienen seguro”, explicó.

- ¿Qué medidas concretas está impulsando la industria?

- Lo primero es lamentar todas las pérdidas de vidas humanas.

Las compañías de seguros están reforzando sus equipos, son empresas preparadas para recibir las solicitudes de indemnización o denuncia de siniestros.

También, estamos conscientes de que las personas, los asegurados, han pasado por una situación muy traumática y por lo tanto, muchos de ellos todavía no están en condiciones de acercarse a su aseguradora para iniciar el proceso.

- ¿Hay flexibilidad en los plazos para que se acerquen?

- Las compañías han flexibilizado completamente los plazos: nadie se va a quedar sin indemnización porque no ha llegado dentro de los tiempos que corresponden.

- ¿Cuántas personas tienen seguros comprometidos?

- Como Asociación, todavía no tenemos números. No es que no estemos recolectando los datos, pero todavía casi no ha llegado nada. De hecho, han llegado casi más autos que casas. Probablemente, hacia finales de la semana, ya tengamos un primer levantamiento.

- ¿Cuál es la proporción de autos y casas con seguros?

- En autos no alcanza a ser la mitad de los siniestros reportados, pero es como 40%, una cifra significativa.

- Se ha dicho que, en cuanto al número de víctimas fatales, esta es la segunda tragedia más relevante tras el 27/F, pero en afectación en la industria, ¿cómo se dimensiona?

- El 27/F fue varias veces esto. En esa oportunidad recibimos 235 mil denuncias de siniestros, de las cuales más o menos 190 mil eran viviendas (aseguradas). En este caso no vamos a llegar ni al 5%.

Es una magnitud completamente distinta. En el terremoto de 2010 las compañías de seguros pagaron US$ 8 mil millones. Aquí, todavía no tenemos ninguna estimación, pero no se va a acercar a esa cifra de ninguna manera.

Reaseguros

- ¿Hay reaseguros comprometidos?

- Sí. Este tipo de catástrofes siempre están reaseguradas.

- ¿Subirá el precio de las primas por esta catástrofe?

- Como Asociación no tenemos información respecto de precios ni podemos tenerla. En general, este tipo de seguros están muy marcados por lo que digan los reaseguradores desde afuera. Al final los reaseguradores ponen la tarifa y las compañías hacen sus cálculos, ven qué parte le van a ceder, -siempre retienen algo- y en función de eso, cada cual fija su propia tarifa.

El reaseguro es un insumo muy relevante, pero funciona con otros parámetros: tiene que ver con qué pasó en el mundo, cuántos terremotos, inundaciones e incendios. Es un mix de cosas.

- ¿Qué ocurrirá con los seguros de viviendas más vulnerables?

- Las viviendas de sectores vulnerables que estén con sus títulos formales no va a tener ningún problema y tendrán la cobertura que han tenido.

En general, van dentro del paquete que el banco licita. Esta entidad licita una tarifa única para todos, en que no pregunta dónde vive ni de qué material es la casa.

Ahora, respecto de la informalidad, es un desafío que tenemos como país. Es muy difícil porque no existe titularidad de la propiedad, por lo tanto, no tienes a quién considerar como dueño asegurable.

Medidas de prevención

- ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en esta catástrofe?

- Mi evaluación es positiva. Hemos ido avanzando como país en prepararnos mejor. Esta temporada nos pilló con muchos más aviones tanqueros, con más helicópteros disponibles, por ejemplo.

En el manejo mismo, Senapred hizo lo que pudo, pero con los cambios de viento, la verdad es que la gente iba arrancando por un lado y de repente cambiaba el viento y se le venía el fuego encima, o sea, eso es muy difícil de manejar.

Tenemos un desafío como país. Sería interesante hacer una especie de catastro para identificar sectores seguros en cada territorio de manera que la gente sepa dónde arrancar.

- ¿Y otras medidas, como por ejemplo, seguir cortando árboles que estén cerca de viviendas?

- En eso hay experiencia internacional. En Francia, todo poblado tiene una franja de al menos 100 metros completamente despejada en todos sus alrededores. Es una ley en Francia, pero el problema es que aquí se tomarían esos 100 metros.

Francia ha tenido mucho fuego en el sur de su territorio y sin embargo muy pocas viviendas afectadas precisamente por esta medida.