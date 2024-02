La perspectiva femenina: Un ingrediente clave para una estrategia de marketing exitosa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Cómo aporta la perspectiva femenina en la planificación de una campaña de marketing? Para entender esta pregunta, primero, creo que es importante considerar que las mujeres son grandes tomadoras de decisiones de compra. Según un estudio de la consultora Nielsen “Mujeres: Preparadas para el progreso”, las mujeres son las principales responsables de las compras diarias del hogar. Además, el informe comenta que para 2028, el 75% del llamado ingreso discrecional, es decir, el dinero neto que queda tras pagar los gastos básicos, estará en manos de las mujeres y serán ellas quienes permitan o no que una marca entre en su hogar. Esto refuerza la idea de que tener una perspectiva femenina en la planificación de campañas de marketing puede ser crucial para el éxito de una empresa. Las mujeres pueden aportar una perspectiva única y valiosa sobre lo que funciona y lo que no en una campaña publicitaria. No se trata sólo de dirigirse a un público femenino, se trata de tener en cuenta las necesidades, deseos, valores y hábitos de las mujeres en la planificación de la estrategia.



El papel crucial de las mujeres en el marketing es un motor potente para el éxito empresarial también. Su representación en el mercado consumidor y su aporte de perspectivas únicas y valiosas, permiten a las empresas comprender mejor a su público objetivo y desarrollar estrategias de marketing más efectivas. La inclusión de mujeres en roles de liderazgo en marketing puede impulsar la creatividad y la innovación, conduciendo a campañas de marketing más exitosas.



En Metrix, hemos experimentado en primera persona el impacto positivo de tener un equipo de liderazgos equilibrado en términos de género. Este equilibrio nos ha permitido aprovechar una diversidad de perspectivas y experiencias que enriquecen nuestras estrategias. Las mujeres en nuestro equipo han demostrado ser una fuente invaluable de creatividad e innovación. Considero que la presencia y participación activa de ellas en el equipo es un factor clave para nuestros buenos resultados.



Pero más allá de mi experiencia, me gustaría compartirles algunos datos que respaldan estas ideas. El estudio “Women Matter España 2023: Tramos pendientes” realizado por McKinsey & Company encontró que las empresas con una mayor proporción de mujeres en los puestos de dirección tenían un rendimiento financiero superior al de las que tenían menos mujeres en cargos de responsabilidad. Otro estudio realizado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE), en colaboración con Ernst & Young (EY) mostró que las empresas que tenían al menos un 30% de mujeres en puestos de liderazgo, especialmente en «alta dirección», conseguían un 6% más de margen de beneficio neto.



Por lo tanto, podemos decir que el liderazgo femenino sí tiene influencia en el éxito empresarial. En mi opinión, esto se debe a que muchas mujeres poseen habilidades de liderazgo únicas, como la empatía, la colaboración y la flexibilidad, que pueden ser especialmente efectivas en un entorno empresarial.



Además, las empresas que fomentan una cultura inclusiva tienen más probabilidades de atraer y retener talento, incluyendo a las mujeres en roles de liderazgo. Esto se traduce en un ambiente de trabajo más innovador y competitivo, lo cual puede impactar positivamente en el éxito de una empresa. Por lo tanto, es relevante cultivar una cultura de equipo que promueva la inclusión y la diversidad.



En conclusión, el liderazgo femenino y su perspectiva en la planificación de campañas de medios son aspectos que pueden potenciar el éxito empresarial. Las mujeres son muy importantes a la hora de tomar decisiones de compra, por lo que es importante tener en cuenta su perspectiva en la planificación de una campaña publicitaria. Finalmente, tener una cultura empresarial inclusiva y diversa puede crear un ambiente de trabajo más innovador y competitivo, lo que a su vez contribuirá al éxito de un equipo.