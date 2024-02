Los planes de SQM Lithium Ventures tras invertir en empresa británica de reciclaje de baterías Altilium

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras una inversión inicial de US$ 2,6 millones el año pasado, SQM Lithium Ventures (LV), el brazo de capital de riesgo corporativo de la minera no metálica, SQM, anunció una nueva inversión por US$ 9,4 millones a la empresa británica de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, Altilium. Así se completó la ronda de financiamiento serie A de la startup, llegando a un total de US$ 12 millones y representando la mayor inversión hasta la fecha de SQM LV.

Es la segunda startup que se suma al portafolio de SQM Lithium Ventures y estará enfocada en seguir desarrollando sus métodos hidrometalúrgicos para reciclar los minerales valiosos contenidos en baterías, como el litio, cobalto y níquel. Así SQM Lithium Ventures pasó a tener parte de la propiedad de la británica y designó al actual gerente de Ingeniería Salar Futuro de SQM, David Rousselle, como miembro del comité directivo de Altilium.

La gerente de SQM Lithium Ventures, Ángeles Romo, comentó que optaron por esta startup para hacerse cargo del reciclaje de estos materiales. “Es una responsabilidad y una preocupación que tenemos como gran compañía”, comentó.

SQM Lithium Ventures, se creó a mediados de 2022 para invertir en startups en etapas tempranas que agreguen valor al negocio principal de la minera no metálica, es decir, procesos vinculados a electromovilidad, agua y litio.

Cuenta con dos herramientas: un fondo de inversión y un programa de aceleración corporativa.

El fondo por hasta US$ 40 millones apunta a invertir en startups chilenas o extranjeras (serie A), en un plazo de 10 años y con rondas follow-on para aquellas que requieran financiamiento posterior para su crecimiento. Los tickets rondan entre US$ 1 a US$ 3 millones.

A la fecha han ejecutado US$ 15 millones, de los cuales US$ 12 millones son para Altilium, y US$ 3 millones para la estadounidense Electric Era, que creó una máquina basada en inteligencia artificial para las estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos.

Romo señaló que ya han ejecutido cerca del 37% del fondo, pero “pronto vienen otras inversiones que ya estamos cerrando y que van en línea con las otras verticales de negocio”, dijo.

En tanto, el Programa de Aceleración Corporativa se enfoca en empresas en fase semilla, donde los seleccionados reciben un aporte de US$ 25.000 y asesorías junto con Endeavor. “En este caso no tomamos participación de las compañías”, afirmó Romo.

En 2023 realizaron dos convocatorias donde seleccionaron 23 startups en total. De ellas, dos están avanzando a etapa SAFE (contrato de inversión con compromiso de generar acciones futuras) y tres están en proceso de venture client para ser proovedores de SQM.

Enfoque

En enero pasado abrieron la tercera convocatoria, que estará abierta hasta el 26 de febrero. Romo comentó que ya han recibido 200 postulaciones y que esperan seleccionar 10 startups en etapa temprana.

Adelantó también que este año realizarán dos llamados para empresas en fase semilla -una finalizará en agosto y otra en diciembre- y esperan sumar nuevas startups serie A con el fondo de inversión.

“En principio esperamos seguir con las verticales de agua, litio y electromovilidad. Cuando las empresas están en una vertical más alejada se hace más complejo creer que uno efectivamente puede agregar valor al negocio desde la inteligencia, desde las redes de contacto”, dijo.