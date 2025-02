Así funcionaba el complejo y sofisticado esquema de operaciones con divisas que defraudó a Itaú

Rodrigo Flores había construido una ascendente carrera en el mercado financiero chileno. Ingresó a Corpbanca Corredores de Bolsa en 2007 y con destreza no sólo sorteó la adquisición de Itaú en 2016, sino que, además, escaló en la nueva organización: primero como operador de trading senior de la mesa de dinero, y en 2018 fue nombrado como subgerente de FX Spot y Monedas. Hoy, es uno de los principales querellados por el banco brasileño, a quien acusa de administración desleal.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y septiembre de 2024 y, de acuerdo con la querella de Itaú ―presentada por el socio del estudio Claro y Cía, Alex van Weezel―, el exejecutivo de la mesa de dinero habría realizado más de 400 operaciones de divisas en las que solo una contraparte, la corredora Nevasa, obtenía permanentemente ganancias en la compra y venta de monedas, en perjuicio de Itaú.

De acuerdo con la querella, Flores tenía amplias facultades y atribuciones, siendo el encargado de gestionar los riesgos cambiarios de Itaú en el sofisticado mercado spot de divisas, lideraba negocios y debía mantener los financiamientos en monedas extranjeras.

Sin embargo, la autonomía de Flores tenía límites ya que no podía efectuar operaciones individuales que superaran los US$ 99 millones por ticket. Tampoco podía transar con contrapartes que no estuvieran autorizadas por Itaú, junto con respetar la posición máxima autorizada para el equipo de FX de un día para otro (overnight) en el mercado.

Fiestas Patrias, la operación clave

Hasta septiembre de 2024, Flores no había levantado sospechas respecto de su actuar. Sin embargo, en los días cercanos a la celebración de Fiestas Patrias, cuando en el mercado suelen haber pocas transacciones, hubo una que llamó la atención de uno de sus superiores.

Así comenzó una investigación interna que concluyó que Flores realizó operaciones de compra y venta de dólares con Nevasa, que eran registradas en la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica como si hubieran tenido lugar en un horario anterior al que efectivamente se hicieron.

"Utilizando esta herramienta de Datatec, que permitía la creación de lo que llamaremos ‘Transacciones R’, el Sr. Flores y sus contrapartes escogían los precios de compra y venta de la divisa de entre aquellos a los que se había transado durante el día, eliminando la incertidumbre propia del mercado spot, a la vez que ocultando el verdadero horario asociado a la Transacción R para no ser descubiertos”, sostiene la querella de Itaú.





“Así, en las transacciones, el Sr. Flores generalmente realizaba una ‘Operación Correlativa’ y luego, con pleno conocimiento de qué operación debía celebrar para que Nevasa reportara ganancias -e Itaú, millonarias pérdidas-, ejecutaba la Transacción R, la que registraba antedatada en Datatec”, agregó.





Según Itaú, “aunque la Operación Correlativa se celebraba antes que la Transacción R, ella dolosamente se hacía figurar como posterior. Así, Datatec mostraba que Nevasa había transado favorablemente en contra de Itaú”.





El banco desvinculó a Flores e instruyó una investigación interna que aún está en curso, pero que ya confirmó un perjuicio inicial de $ 2.400 millones, aunque esta cifra podría subir en un rango de entre US$ 10 millones y US$ 13 millones, según avanza la investigación penal.





Las operaciones

A modo de ejemplo, sostiene la querella de Itaú, Flores, a sabiendas de que el banco brasileño había vendido un US$ 1 millón a Nevasa a un tipo de cambio específico ($ 905 a las 12:34 horas) en la Operación Correlativa, posteriormente concretaba la Transacción R en la que Itaú le compraba a Nevasa el mismo US$ 1 millón, pero esta segunda operación se registraba fraudulentamente en Datatec como anterior a la Operación Correlativa, en un horario (9:35 hrs) en el que el tipo de cambio era superior (por ejemplo, $ 907), para así perjudicar a Banco Itaú, en circunstancias que de haberse respetado el tipo de cambio vigente en el horario real (13:40 hrs) de la segunda operación (por ejemplo, $ 904) el resultado habría sido favorable para el Banco.





"En el ejemplo, Itaú habría perdido $ 2 por cada dólar transado y en total $ 2.000.000. Datatec mostraría que primero Itaú adquirió de Nevasa cada dólar a $ 907 y, después, se los vendió a $ 905. Pero este registro informado por Datatec no era fidedigno, pues en realidad la operación de compra (Transacción R) habría ocurrido después de la de venta (Operación Correlativa) y era antedatada precisamente para que Itaú perdiera producto de ambas operaciones", asegura la querella del banco brasileño.





Nevasa

De acuerdo con la querella los tres ejecutivos de Nevasa, Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann, habrían actuado en concomitancia con Flores.





Fuentes ligadas a Nevasa indicaron que hoy Ardila y Schazmann ya no forman parte de la compañía.