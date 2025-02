Bancos perdieron US$ 216 millones por fraudes externos en 2024

Las pérdidas netas de la banca por fraudes externos llegaron a US$ 216 millones a diciembre de 2024, de acuerdo con las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esto significó una disminución de 2,9% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando las mermas fueron de US$ 222 millones. Esto, considerando que en diciembre el dólar cerró a $ 992,12 y en el último mes de 2023 en $ 884,59.

BancoEstado registró el mayor monto de pérdidas netas por fraudes externos, alcanzando los US$ 152 millones a diciembre. El segundo lugar lo ocupó Banco de Chile, con US$ 13,5 millones.

El tercer lugar lo ocupó Scotiabank, con US$ 11 millones en mermas netas, seguido por Bci, con US$ 9,4 millones.

Caída constante

Las pérdidas alcanzadas solo en el mes de diciembre fueron de US$ 3,18 millones. Esta cifra significó un incremento en relación a noviembre, ya que las pérdidas consignadas fueron de US$ 761 mil. Sin embargo, las mermas se mantuvieron más bajas que meses anteriores.

Entre octubre y mayo, las pérdidas por este concepto variaron entre los US$ 4 millones y US$ 6 millones, mientras que las reportadas en los primeros meses de 2024 alcanzaron los US$ 69,6 millones en el mes más alto.

El cambio se produjo luego que en abril el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Fraudes con el objetivo de disminuir las pérdidas que venía enfrentando la industria desde 2023.