BlackRock refuerza la seguridad para Larry Fink en medio de críticas de activistas

BlackRock triplicó con creces su gasto en seguridad del hogar para Larry Fink el año pasado, después de que el presidente y CEO del gestor de activos se convirtiera en un objetivo para los activistas "anti-woke" y los teóricos de las conspiraciones.

La firma que administra US$ 10,5 billones pagó US$ 563.513 para “actualizar los sistemas de seguridad del hogar” en las residencias de Fink durante 2023, además de US$ 216.837 de protección por parte de guardaespaldas, según la divulgación de BlackRock sobre la compensación ejecutiva en su poder presentado a principios de este mes.

El director de 71 años del money manager más grande del mundo ha sido señalado por conservacionistas y grupos más extremos como parte de una reacción contra el uso que hace BlackRock de inversiones basadas en factores ambientales, sociales y de gobernanza.

BlackRock fue mencionado repetidamente en los debates electorales de la temporada primaria entre los rivales de Donald Trump por la nominación presidencial del Partido Republicano.

Fink dijo en ese momento que las referencias al debate eran "un comentario triste sobre el estado de la política estadounidense". Las oficinas de BlackRock también han sido objetivo de protestas periódicas por parte de activistas climáticos que dicen que no ha hecho lo suficiente para promover la descarbonización.

No sólo BlackRock

En 2022, el gestor de activos estableció planes de seguridad personales para Fink y el presidente de BlackRock, Robert Kapito, tras un informe de seguridad elaborado por un grupo de seguridad. La empresa dijo que los servicios de seguridad eran "de interés para la empresa y sus accionistas", debido al "valor crítico" que aportaba la pareja.

BlackRock no es la única empresa estadounidense que ha aumentado el gasto en seguridad de su CEO.

El paquete de compensación para 2023 del jefe de Disney, Bob Iger, incluía US$ 1,2 millones en costos por “servicios y equipos de seguridad”, dijo el grupo de entretenimiento en un documento presentado a principios de este año. Eso fue un aumento de US$ $830.437 el año anterior. Iger regresó al cargo de director ejecutivo en noviembre de 2022 en un momento en que Disney estaba siendo fuertemente criticada por estar “demasiado despierta”.

Los grupos farmacéuticos Pfizer y Moderna, que han enfrentado críticas de grupos extremos por sus vacunas Covid-19, también gastaron mucho en seguridad para sus directores ejecutivos el año pasado. Moderna pagó US$ 1.053.767 por servicios de seguridad a Stéphane Bancel, después de no revelar ningún pago de seguridad para él el año anterior.

Pfizer pagó US$ 789.495 de “protección de seguridad adicional” para su director ejecutivo, Albert Bourla, citando “mayores riesgos de seguridad, incluidas amenazas contra nuestros ejecutivos”. Había gastado US$ 800.687 en 2022. El grupo dijo que los pagos cubrían “sistemas de seguridad domésticos apropiados”, así como consultoría de seguridad y otros servicios.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, recibió US$ 150.645 “por el costo de residencia, viajes personales y seguridad relacionada” durante 2023, casi cuatro veces más que el año anterior. El prestamista dijo que la última cifra incluía "gastos únicos relacionados con instalaciones y actualizaciones del sistema".

David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, recibió US$ 29.990 para seguridad personal durante el año, frente a US$ 31.610 en 2022.

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla registró gastos de alrededor de US$ 2,4 millones para su CEO, Elon Musk, en 2023, y se gastaron otros US$ 500.000 en los dos primeros meses de este año.