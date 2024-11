Directorio de Transbank en recta final para elegir a nuevo gerente general de la compañía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tres candidatos externos y un postulante in house compiten por ocupar la gerencia general de Transbank. El proceso que está siendo liderado por el directorio de la firma y asesorado por el headhunter Spencer Stuart, según confirmaron distintas fuentes a DF.

Desde el 1 de febrero del presente año, el cargo está siendo ocupado de forma interina por Vicente Tredinick, luego de que el exCEO, Patricio Santelices, renunció a inicios de 2024.

Tredinick es el candidato interno del proceso. Es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con cerca de 30 años de experiencia en tecnología y operaciones, principalmente en multinacionales de la industria financiera, retail y aeronáutica.

El ejecutivo ingresó a Transbank en 2017 a cargo de la División de Operaciones y Tecnología, liderando iniciativas como la implementación del proyecto de modernización tecnológica de la compañía y mejoras en el modelo de delivery de proyectos, entre otras tareas destacadas.

De acuerdo con el sitio web de Transbank, Tredinick fue “uno de los sponsors estratégicos para la migración tecnológica y operacional hacia el modelo de cuatro partes”.

ExGetnet de Santander en carrera

Otro de los candidatos a ocupar la gerencia general de Transbank es Sergio Ávila, quien recientemente dejó la vicepresidencia ejecutiva de Administración de Banco Santander.

Este lunes, a través de su cuenta de LinkedIn, se despidió de la entidad señalando que “Santander Chile ha sido mi casa los últimos 28 años. Me llevo los mejores recuerdos de las personas con quienes me toco compartir. Tuve la experiencia de formarme al alero de grandes líderes, quienes siempre me dieron la oportunidad de tomar nuevos y mayores desafíos”.

Ávila es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y magíster en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios.

Entre mayo de 2020 y septiembre de 2024 fue presidente de Getnet, la red de adquirencia de Santander y principal competidor de Transbank.

Fuentes de la industria sostuvieron que la partida de Ávila de Banco Santander no necesariamente estaría relacionada con el proceso de búsqueda de CEO por parte de Transbank.

Los desafíos

El nuevo CEO de Transbank deberá comandar una compañía en un entorno cada vez más competitivo.

Al cierre del tercer trimestre, Transbank anotó utilidades netas de $ 7.177 millones, lo que representó una disminución de 57,2% frente a los $ 16.788 millones obtenidos en el mismo periodo el año anterior.

La empresa detalló en su análisis razonado que esto se debió al “registro de provisiones por juicios y litigios, compensado parcialmente por un mayor ingreso neto de comisiones y servicios e ingreso neto por intereses y reajustes”.

Además, la compañía se está enfrentando al regulador por el cese del “adelantamiento de cuotas” y tiene pendiente la resolución del TDLC respecto de la consulta tarifaria de su margen adquirente.