Juez sentencia con cuatro meses de prisión a CZ, el fundador de Binance, lejos de los tres años que pedían los fiscales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Al fundador de Binance, Changpeng Zhao, se le ordenó pasar cuatro meses en prisión por fallas que permitieron a los ciberdelincuentes y grupos terroristas comerciar libremente en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Zhao, de 47 años, fue sentenciado el martes por el juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle. Vestido con un traje oscuro y una corbata azul claro, el multimillonario llegó al tribunal flanqueado por media docena de abogados. Su madre y su hermana observaron su sentencia desde la primera fila de la sala del tribunal.

Al imponer la sentencia, Jones dijo que esperaba que Zhao entendiera que, a pesar de “la riqueza, el poder y el estatus”, ninguna persona es inmune al procesamiento o está por encima de las leyes de Estados Unidos. Zhao no reaccionó visiblemente a la sentencia.

La sentencia estuvo muy por debajo de los tres años que habían pedido los fiscales. Los abogados de Zhao, sin embargo, habían implorado a Jones que lo librara de prisión, señalando casos que involucraban violaciones similares de la ley bancaria que resultaron en libertad condicional.

El resultado cierra una investigación de larga duración para el Departamento de Justicia, que había tratado de convertir a Zhao en un ejemplo para una industria que se recupera de una serie de escándalos de alto perfil. Las acusaciones han ensombrecido a Binance y al hombre conocido como "CZ", una de las figuras más reconocibles de la industria.

Zhao ya pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno en noviembre. Binance también se declaró culpable de violaciones de la ley contra el lavado de dinero y sanciones, y acordó pagar una multa de US$ 4.300 millones y nombrar un monitor independiente para supervisar el cumplimiento en la empresa.

"Responsabilidad de mis acciones"

Antes de su sentencia, Zhao se dirigió al tribunal. Señaló que viajó a Seattle para enfrentar cargos en lugar de quedarse en su casa en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos.

"Dejé a mi familia para venir a Estados Unidos y asumir la responsabilidad de mis acciones", dijo Zhao. “Eso se debe a que la responsabilidad es un valor fundamental para mí y vivo de acuerdo con eso”.

Argumentando a favor de la pena de prisión para Zhao, el fiscal federal Kevin Mosley dijo que las violaciones de la ley estadounidense por parte del fundador de Binance fueron intencionales, no un descuido.

"Esto no fue un error", dijo Mosley. “No fue un ‘ups’ regulatorio”. Pero también dijo que la sentencia que Estados Unidos buscaba era proporcionada. Mosley dijo que el gobierno no estaba sugiriendo que los crímenes de Zhao fueran comparables a los de Sam Bankman-Fried de FTX y tampoco estaba "tratando de acabar con la industria de la cripto".

A diferencia de Bankman-Fried, que fue sentenciado en marzo a 25 años de prisión, Zhao no fue acusado de robar fondos de clientes.

Su condena se produjo tras una investigación de varias agencias sobre Binance, un intercambio que comenzó en Shanghai en 2017 y se disparó hasta procesar billones de dólares en transacciones cada año.

Piratas y terroristas

Zhao, quien emigró de China a Canadá a los 12 años, se declaró culpable de no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero en Binance. El esfuerzo de Zhao por anteponer el crecimiento de su empresa al cumplimiento permitió a Binance eludir las regulaciones que se aplican a las instituciones financieras que prestan servicios a clientes estadounidenses. La falta de un programa anti lavado de dinero llevó a actores ilícitos, incluidos mezcladores de criptomonedas, piratas informáticos y grupos terroristas, incluidos Al Qaeda e ISIS, a comerciar con bitcoin en la plataforma.

En un ejemplo detallado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, o FinCEN, las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, utilizaron transacciones de bitcoin para recaudar dinero para la resistencia palestina. Hamás, que ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista, asesinó a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre.

Los fiscales dijeron que Binance operaba según un “modelo del Salvaje Oeste” que lo convirtió en el coloso de los intercambios de cifrado. Si bien Zhao lanzó una filial estadounidense, BinanceUS, en 2019, permitió un vacío legal para que los grandes traders siguieran usando la plataforma internacional.

La falta de cumplimiento adecuado llevó a que algunos clientes comerciaran con residentes de Irán en contravención de las sanciones estadounidenses. Entre 2018 y 2022, Binance procesó al menos 1,1 millones de transacciones que violaron las sanciones estadounidenses, por un valor de alrededor de US$ 898 millones, según se describe en el memorando del gobierno.

El gobierno no alegó que Zhao sabía que los fondos que pasaban a través de Binance eran producto del delito, escribieron sus abogados en un memorando de sentencia. Otros empleados de Binance, sin embargo, han reconocido que terroristas y clientes de países sancionados, como Rusia, habían utilizado el intercambio, según el gobierno.

Más de 160 amigos, colegas e inversionistas enviaron cartas en apoyo a Zhao, pintando una imagen de un hombre de familia humilde y caritativo y un emprendedor innovador que prefería las minivans Toyota a los autos de lujo y las comidas caseras de su tía a los restaurantes de cinco estrellas.

Al señalar casos que involucran violaciones similares de la Ley de Secreto Bancario, los abogados de Zhao argumentaron que una abrumadora mayoría no resultó en prisión. El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y acordó perder US$ 10 millones por no protegerse contra el lavado de dinero.

A pesar del muy publicitado caso penal de Zhao, él ha conservado su fortuna personal. Su riqueza se disparó en US$ 25.000 millones a medida que la industria de las criptomonedas se recuperaba el año pasado y actualmente ocupa el puesto 38.ª persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



Su condena se produjo tras una investigación de varias agencias sobre Binance, un intercambio que comenzó en Shanghai en 2017 y se disparó hasta procesar billones de dólares en transacciones cada año.