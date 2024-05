La agenda del venture capital chileno para impulsar la inversión institucional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Esta nueva versión de Chile Day que arranca este martes en Toronto, Canadá y sigue en Nueva York, Estados Unidos, contempla, al igual que en años anteriores, un espacio de conversación en torno al venture capital (capital de riesgo), una industria que se ha ido posicionando en el mercado con la entrada de nuevos actores que invierten en startups.

Pero hay novedades. En lugar de sentar a los actores tradicionales de esta industria, InBest, organizador del evento, convocó al CIO de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Provida, Cristóbal Torres, y al head of value creation del brazo de venture capital de Ontario Teachers’ Pension Fund, firma responsable de administrar las pensiones de profesores de la provincia canadiense Ontario, quienes participarán en el panel “Pension Fund Investing in Venture Capital”.

La elección del panel y de sus miembros no fue al azar. Francisco Guzmán, director de InBest y presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), explicó que si bien el capital de riesgo “siempre ha ocupado un lugar especial” en los Chile Day, esta vez se buscó poner el acento en empujar la entrada de actores institucionales a la inversión en venture capital.

“Tenemos la intención de aterrizar esta discusión, de fomentar el involucramiento de los fondos de pensiones en la industria del venture capital de buena manera”, dijo Francisco Guzmán.

Un tema-dijo Guzmán- que se ha discutido a nivel de políticas públicas, es recurrente y se ha conversado en versiones anteriores con otros actores y “que ahora tenemos la intención de aterrizar esta discusión, de fomentar el involucramiento de los fondos de pensiones en la industria del venture capital de buena manera”.

Además, este espacio llega justo en la antesala del ingreso al Congreso de un proyecto de ley del Gobierno que busca impulsar una Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (Afide) y de un Fondo para incentivar la inversión en empresas de capital de riesgo y en etapas iniciales de su desarrollo, que forma parte del denominado fast track legislativo en materia económica del Ejecutivo.

Otro antecedente que se suma es el reciente cambio normativo que permitirá a las AFP invertir en empresas emergentes que se transan a través de ScaleX, iniciativa de la Bolsa de Santiago y Corfo, que debutó en 2022.

“Más que tener la conversación con actores de la industria del venture capital pidiendo que las AFP o institucionales tengan un rol más activo, tendremos a las AFP arriba del escenario comentando la experiencia positiva de los que ya lo están haciendo”, afirmó Guzmán.

El administrador canadiense no es un desconocido para Chile. Llevan años invirtiendo en el país y, entre sus últimos movimientos, compró una nueva participación en un campo para el cultivo de avellanas a un fondo de inversión privado ligado a LarrainVial en 2023.

Firmas presentes

Una larga lista de firmas de venture capital y ejecutivos asistirán al encuentro que se realizará durante esta semana. Entre ellos se anotan Andrés Meirovich (Genesis Ventures), Felipe Camposano (Taram Capital), y los fondos extranjeros GSA Ventures y H-Hour Ventures. En la lista de asistentes también figura la directora ejecutiva de la ACVC, Magdalena Guzmán.

También estará el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quién si bien oficialmente participará en paneles ajenos a venture capital, desde la agencia gubernamental señalaron que tiene planificado espacios de networking asociados a este ámbito durante el evento, tanto en Canadá como en Estados Unidos.