Pérdidas por fraudes externos en la banca alcanzan un aumento anual de 63% a octubre, pero contienen su expansión

Las pérdidas netas de la banca por fraudes externos llegaron a US$ 221 millones en octubre de 2024, de acuerdo con las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esto significó un aumento de 63,4% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando las mermas ascendieron a US$ 141,2 millones.

La cifra se desglosa en US$ 287 millones de pérdidas brutas a octubre, y las recuperaciones por este concepto alcanzaron los US$ 66 millones, cubriendo el 23% de los fraudes del sector.

El crecimiento mensual, al igual que los últimos meses, se moderó en octubre, donde las pérdidas alcanzaron unos US$ 5,2 millones.

En septiembre, las mermas por este tipo de concepto llegaron a US$ 4,48 millones, y en agosto a US$ 6,84 millones. En julio y junio las pérdidas fueron de US$ 4,39 millones y US$ 6,25 millones, respectivamente. Y en mayo, de US$ 11 millones.

Las cifras de los últimos seis meses distan de los registrados a inicios del año, cuando se consignaron US$ 34,5 millones en enero, US$ 58 millones en febrero, US$ 87 millones en marzo y US$ 37 millones en abril.

El cambio se produjo luego de que, a comienzos de abril, el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley Anti Fraudes para reducir las pérdidas que estaba enfrentando la industria desde 2023.

Situación por entidad

Dada su masividad, y al igual que los meses anteriores, BancoEstado registró el mayor monto de pérdidas netas por fraudes externos, alcanzando los US$ 165 millones. La cifra es un 111,4% mayor que la consignada en octubre del año pasado, cuando las mermas llegaron a US$ 82 millones.

Los números de la compañía estatal se desglosan en US$ 175 millones de pérdidas brutas al décimo mes del año, mientras que las recuperaciones por este concepto alcanzaron los US$ 9 millones, cubriendo el 5,17% de los fraudes.

El segundo lugar lo ocupó Banco de Chile, que registró pérdidas netas de US$ 10,6 millones a octubre, un 13,17% menos que en el mismo periodo del año anterior. La entidad registró US$ 22 millones de merma bruta, pero logró recuperar más de la mitad de las pérdidas.

En tanto, el tercer lugar fue para Bci, que alcanzó US$ 10,2 millones a octubre en mermas netas, seguido muy de cerca por Scotiabank que registró US$ 10 millones.

Banco Santander, a su vez, volvió a recuperar gran parte de las mermas a octubre, rescatando casi un 86% de las pérdidas brutas. Así, se posicionó en el séptimo lugar con pérdidas netas de US $ 4,2 millones, lo que significó un aumento de 17,54% en comparación al mismo periodo del año anterior.