Preocupación por demora en permisos de proyectos mineros marcó panel sobre potencial de desarrollo del litio

La permisología volvió a aparecer en el Chile Day 2024 en Toronto, Canadá. Esta vez fue al final del panel “Mirando el futuro: el potencial del desarrollo del litio en Chile”, una de las últimas y más concurridas actividades del evento en suelo canadiense.

El panel fue moderado por la presidenta de la Cámara Chileno Canadiense, Patricia Núñez, y contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el director ejecutivo para Chile de Wealth Minerals, Marcelo Awad; y la CEO y fundadora de Summit Nanotech, Amanda Hall.

Tras ser consultado sobre su visión en torno a la política de permisos chilena, Awad advirtió que se trata de un problema que el sector atraviesa desde los últimos cuatro años, y que ha llevado a los proyectos mineros a necesitar hasta mil permisos sectoriales, proceso que se extiende por hasta cuatro años. “En Canadá, esto se demora cerca de la mitad que en Chile”, apuntó.

En ese contexto, celebró que el Gobierno impulsara el proyecto de Sistema Inteligente de Permisos. “Ojalá se apruebe pronto”, añadió.

Por su parte, Hall reconoció que el actual panorama de permisos “me retrasa el plazo para poder rentabilizar los dólares invertidos por mis inversionistas, y eso los impacienta”.

La CEO de Summit Nanotech, startup canadiense de tecnología para la minería del litio, reveló: “Tengo que frenar a los inversionistas que me dicen ‘¿por qué no has empezado la producción?’, así que hay que cumplir los plazos y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de ellos”.

Ante las inquietudes, Benavente salió a poner paños fríos y apuntó a que la reforma al sistema de permisos mejorará el escenario.

Si bien desde el Gobierno proyectan que bajen en hasta un 30% los tiempos relacionados a permisos, el vicepresidente de Corfo aclaró al panel que esa estimación se trataría de un promedio y manifestó que “esperamos que ciertos proyectos relacionados con el litio sean los que probablemente más se reduzcan el tiempo”.