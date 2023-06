UBS espera completar la adquisición de Credit Suisse el 12 de junio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

UBS espera completar su adquisición de Credit Suisse el 12 de junio, creando una nueva potencia en la banca europea y poniendo fin a semanas de incertidumbre para los más de 100.000 empleados de los prestamistas.

El cierre del acuerdo aún está sujeto a ciertas condiciones, incluidas algunas que UBS dijo que podría renunciar, según un comunicado el lunes. Una vez finalizado, las acciones de Credit Suisse dejarán de cotizar en la Bolsa de valores SIX de Suiza el 13 de junio y en la Bolsa de valores de Nueva York el 12 de junio.

Los accionistas de Credit Suisse recibirán una acción de UBS por cada 22,8 acciones en circulación que posean. Todos los títulos de deuda en circulación de Credit Suisse se convertirán en obligaciones de UBS.

El acuerdo hoecho en marzo con el respaldo del gobierno suizo en medio de temores de que el competidor más pequeño se precipitara hacia el fracaso, remodelará la batalla mundial por el lucrativo negocio de administrar la riqueza de las élites. Creará un megabanco que no solo empequeñecerá a todos los demás prestamistas suizos, sino que duplicará el tamaño de la economía de la nación.

UBS originalmente indicó que la adquisición de su rival más pequeño se completaría a fines de mayo o principios de junio. Pero el cierre corría el riesgo de retrasarse porque UBS y el gobierno suizo aún estaban negociando los términos precisos de una garantía estatal de 9.000 millones de francos suizos (unos US$ 9.900 millones) por pérdidas en las que podría incurrir el banco, informó anteriormente Bloomberg News.

La garantía de pérdida era necesaria porque había poco tiempo para hacer la diligencia debida y Credit Suisse tiene activos difíciles de valorar que UBS planea liquidar. Si eso genera pérdidas, UBS asumiría los primeros 5.000 millones de francos y el gobierno los próximos 9.000 millones de francos.

UBS dijo el mes pasado que espera rebajas de alrededor de US$ 13 mil millones en activos de Credit Suisse y también estimó que las responsabilidades legales pueden costar hasta US$ 4 mil millones en 12 meses. También dijo que puede ver una ganancia de papel estimada en US$ 34.8 mil millones como resultado de la adquisición.

El banco espera que los términos principales del llamado Acuerdo de Protección contra Pérdidas se establezcan antes del cierre de la adquisición, pero no las implicaciones regulatorias, según un documento presentado el mes pasado. UBS y los reguladores aún están determinando qué ajustes a los requisitos de liquidez y capital y medidas de activos ponderados por riesgo deberá realizar la entidad combinada.

UBS ha dicho que es posible que deba retrasar la publicación de sus resultados del segundo trimestre desde la fecha original del 25 de julio para tener tiempo suficiente desde el cierre del acuerdo para proporcionar estados financieros combinados. El Financial Times informó que podría tomar hasta finales de agosto antes de publicar las ganancias.

Antes del acuerdo, UBS tenía 74.000 empleados. Si se absorbe todo el personal de Credit Suisse, una perspectiva poco probable dada la considerable superposición, así como los recortes que ya estaban en marcha en el banco, la plantilla total de UBS aumentaría a 120.000.