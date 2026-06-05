Fernando Cañas, presidente de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC): “Este gobierno está mucho más jugado por el desarrollo del mercado que el anterior”

Si hay un ejecutivo vigente, que conoce de cerca el desarrollo del mercado de capitales chileno, es Fernando Cañas. Su trayectoria habla por sí sola: trabajó en los extintos Banco Santiago y Banco O’Higgins, además de Banco Santander Chile -fue gerente general- y Banco de Chile, entidad donde alcanzó la presidencia.

En sus 40 años en el mercado, vivió crisis económicas, procesos de consolidación bancaria, cambios regulatorios y transformaciones tecnológicas.

Actualmente, preside la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y en entrevista con DF reconoció que si bien Chile perdió parte de la profundidad que históricamente caracterizó a su mercado de capitales -especialmente tras los retiros previsionales- mantiene una cuota de optimismo: “Actualmente, la industria financiera local es fascinante y presenta muy buenas oportunidades”, aseguró.

Parte de su optimismo también se debe al tridente que hoy encabeza a las principales instituciones reguladoras y financieras del país. Cañas destacó los nombramientos del superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, y del presidente de BancoEstado, Mario Farren.

“Para mí el regulador es determinante en el desarrollo de los mercados, y este tridente es una muy buena señal para el mercado”, planteó.

“La CMF tiene un problema, y es que históricamente no ha tenido gente de mercado, es gente que viene de la academia. Eso ahora ha ido cambiando (...) La CMF con Catherine (Tornel) es otra. Está mucho más cerca del mercado y tiene disposición a escuchar”.

La sombra de los retiros

Aunque Cañas reconoció avances respecto de los años posteriores a los retiros previsionales, estimó que el mercado todavía no recupera la profundidad que llegó a exhibir en el pasado.

“Chile es un país que perdió mucha profundidad en el mercado de capitales, y los retiros de los fondos de las AFP fueron determinantes. Esto le restó al mercado no solamente un stock de capital importante, sino que generó la sombra de que este tipo de situaciones se puede volver a repetir”.

A su juicio, lo ocurrido con los retiros de los fondos sigue presente en las evaluaciones de largo plazo que realizan los inversionistas. “Todos los actores nos acordamos de que esto pasó. Entonces, cuando uno hace un análisis respecto al largo plazo, tiene que considerar que, aunque la probabilidad de ocurrencia sea baja, situaciones como ésta podrían repetirse”.

Agenda del gobierno

- ¿Cómo evalúa la relación que el gobierno ha tenido con el mercado?

- Mejor que con muchos otros. El gobierno está mucho más jugado por el desarrollo del mercado de capitales que el anterior.

- ¿Se ve una lectura más favorable hacia el mercado?

- Sí, me gusta la actitud que tiene Eugenio Symon (coordinador de capitales del Ministerio de Hacienda).

Lo que pasa en Chile es que la mayoría de la gente cree que el mercado de capitales es para ricos y resulta que hoy, en este país, no hay nadie que no tenga plata metida en el mercado de capitales. En el caso de las AFP, entre el 95% y el 98% de los usuarios son gente común y corriente.

- ¿Falta acercar el mercado a las personas?

- No se está invirtiendo lo suficiente en destacar la contribución positiva que tiene el mercado al desarrollo de la sociedad. Y puede ser porque las instituciones financieras hoy están felices con los activos que tienen, no hay grandes presiones por ganar participaciones de mercado que por lo menos yo vea.

Factor Tornel

Uno de los debates más recurrentes dentro de la industria financiera dice relación con el creciente peso de la regulación sobre los distintos actores del mercado.

Mientras algunos actores sostienen que las mayores exigencias han fortalecido la estabilidad, otros advierten del impacto que tiene la sobre regulación en los costos, innovación y competitividad del sector.

- ¿Cuál es su evaluación de la CMF?

- La CMF tiene un problema, y es que históricamente no ha tenido gente del mercado, es gente que viene de la academia. Eso ahora ha ido cambiando con la última presidenta. Pero aún está mucho más enfocada al tema regulatorio y a los temas formales que al desarrollo del mercado. Se está avanzando más que antes en esta materia, pero todavía pueden hacer mucho más.

- ¿Esto cambió con la llegada de Catherine Tornel?

- La CMF con Catherine es otra. Está mucho más cerca del mercado y tiene disposición a escuchar y a tomar acción. Diría que ella es muy consciente de que la mayoría de las cosas que se le están pidiendo hacer no son materia de ley, sino iniciativas que ella puede promover y empujar. Y creo que lo está haciendo.

- ¿De qué manera el regulador debiese profundizar el desarrollo del mercado?

- A mi juicio, el consejo del regulador debería tener más gente del mercado. Ahí hay un problema de cómo se configura el órgano. Que haya llegado Diego Peralta a la dirección jurídica de la CMF es una muy buena noticia.