SpaceX extiende su rally y supera a Amazon y Microsoft en valor de mercado tras su histórica apertura en bolsa

El valor de mercado de SpaceX, con sede en Texas, ha aumentado en más de US$ 750.000 millones desde que su salida a bolsa se fijó en US$ 135 por acción. (Foto: Reuters)

Las acciones de la empresa, dedicada desde los cohetes hasta la inteligencia artificial, avanzaban un 14,3%, a US$ 220. SpaceX ya se ubica entre las cinco empresas más valiosas.

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, subían más de un 14% el martes, elevando su valoración por encima de la de Amazon.com y, momentáneamente, también por encima de la de Microsoft, situándola entre las cinco empresas más valiosas a los pocos días de su espectacular salida a bolsa.

Las acciones de la empresa, dedicada desde los cohetes hasta la inteligencia artificial, avanzaban un 14,3%, a US$ 220, lo que supone un repunte de más del 62% respecto al precio de salida a bolsa de US$ 135 y otorga a la empresa una capitalización bursátil de alrededor de US$ 2,85 billones si se mantienen las ganancias.

Los papeles de SpaceX eran los que más impulsaban el índice Nasdaq Composite .IXIC.

La valoración de Amazon se sitúa en US$ 2,64 billones. SpaceX también superó brevemente la valoración de Microsoft, de US$ 2,92 billones. Las tres principales empresas del mundo, por su parte, superan los 4 billones de dólares en valor de mercado.

Las opciones sobre SpaceX también comenzaron a cotizar, lo que ofrece a los inversores otra vía para apostar por el futuro de las acciones recién cotizadas.

"Hoy se lanzan las opciones sobre SPCX, que ofrecen vencimientos mensuales estándar y precios de ejercicio que oscilan entre los US$ 25 y los US$ 380. Si la demanda de opciones de compra es elevada, los operadores podrían verse obligados a comprar SPCX en esta situación de baja liquidez", afirmó Brent Kochuba, de SpotGamma.

"A partir de la próxima semana podríamos ver un aumento de la demanda de índices, ya que no está previsto que se pongan a disposición más acciones hasta dentro de uno o dos meses", agregó.

Los analistas y gestores de carteras señalaron que los inversionistas deberían prepararse para la volatilidad, especialmente en los primeros compases de la andadura de SpaceX como empresa cotizada, debido a su flotante relativamente reducido y a su elevada valoración.

"Podemos afirmar con certeza que esta valoración no tiene ningún sentido en la actualidad. La gente está comprando acciones de SpaceX con la expectativa de que otros también lo hagan y empujen el precio al alza; eso es especulación", señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

El repunte se produjo cuando SpaceX anunció un acuerdo de US$ 60.000 millones para adquirir Anysphere, la empresa creadora de la aplicación de programación con IA Cursor.

El valor de mercado de SpaceX, con sede en Texas, ha aumentado en más de US$ 750.000 millones desde su salida a bolsa, cuyo precio se fijó en US$ 135 por acción, alcanzando los US$ 2,53 billones al cierre del lunes.

Este martes, SpaceX anunció que ejercería su opción de adquisición de Anysphere, desarrollador de Cursor, en una operación de intercambio de acciones que amplía las capacidades de su modelo Grok al segmento más lucrativo del mercado de la IA. Las dos compañías sellaron una alianza en abril que incluía el derecho de SpaceX a comprar la empresa con sede en San Francisco.

La ingeniería de software se consolidó como la aplicación más exitosa de la IA generativa desde el chatbot ChatGPT de OpenAI. Sin embargo, el modelo de IA de SpaceX, Grok, se ha quedado rezagado con respecto a sus rivales OpenAI y Anthropic en el desarrollo de herramientas capaces de escribir y depurar código, lo que motivó su adquisición de Cursor.

El fenómeno Cursor

Fundada en 2022 por cuatro jóvenes veinteañeros como alternativa al asistente de programación GitHub Copilot de Microsoft, Cursor se convirtió rápidamente en una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento que Silicon Valley haya producido jamás.

A lo largo de 2025, su valoración se disparó más de 10 veces, pasando de US$ 2.500 millones a casi US$ 30.000 millones, a medida que despegaba la tendencia de la "programación intuitiva" o el desarrollo de software totalmente automatizado.

Cursor originalmente utilizaba el modelo Claude de Anthropic para impulsar su agente de codificación. Después de que Anthropic lanzara un producto de la competencia, Claude Code, el año pasado, Cursor cambió a sus propios modelos.

La salida a bolsa de SpaceX convertió a Musk, propietario de algo más del 40% de la deficitaria compañía y con una importante participación en Tesla, en el primer trillonario del mundo.

El régimen de gobierno corporativo de SpaceX también le otorga a Musk el control total de una empresa cuyas ambiciones incluyen fundar una colonia de un millón de habitantes en Marte y poner en marcha una economía lunar para construir una red de centros de datos de IA orbitales.

Se espera que los inversionistas en fondos pasivos que replican los índices Nasdaq, FTSE y MSCI impulsen las acciones en las próximas semanas, después de que SpaceX fuera incluida rápidamente en dichos índices.

El debut de SpaceX, cuyas empresas incluyen la plataforma de redes sociales X y el laboratorio de IA xAI, está llamado a allanar el camino para Anthropic y OpenAI, desarrollador de ChatGPT, que están trabajando para cotizar en bolsa este año en valoraciones de billones de dólares.