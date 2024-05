El cobre cae por tercer día consecutivo por toma de ganancias y debilidad de la demanda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios del cobre caían por tercera sesión consecutiva, ya que continuaba la toma de ganancias el jueves y los consumidores se negaban a comprar a niveles casi récord.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,9% a US$ 10.330 la tonelada métrica o US$ 4,68 la libra a las 1036 GMT. Ha caído un 7% desde que el lunes alcanzó un máximo histórico de US$ 5,03 la libra, pero sigue subiendo un 20% en lo que va de año.

Por su conductividad, el cobre es crucial para la electrificación mundial. Se utiliza principalmente para fabricar cables e hilos. Pero el consumo físico no ha podido con el frenesí especulativo.

Las existencias de cobre se mantuvieron en su nivel más alto en cuatro años en China, el principal consumidor del metal, al disminuir la demanda después de que los precios superaron los 10.000 dólares la tonelada.

Una nota de investigación de BNP Paribas citaba una estimación de 500.000 toneladas de existencias de barras de cobre sin vender en China.

El mercado mundial de cobre refinado registró un superávit de 125.000 toneladas en marzo, informó el miércoles el Grupo Internacional de Estudios del Cobre.