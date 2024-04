AGF de Bci y Link Capital en roadshow para inversión inmobiliaria en Minnesota

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A poco más de nueve meses de iniciar su alianza, las gestoras Bci Asset Management y Link Capital se encuentran en roadshow presentando la que será su segunda inversión inmobiliaria en Estados Unidos.

Según un documento (teaser) al que accedió DF y con el que se han presentado ante clientes, las firmas chilenas -junto a la estadounidense Greystar -se encuentran sondeando inversionistas para un complejo de departamentos multifamily en el medio oeste de EEUU,

Las administradoras generales de fondos (AGF) buscan levantar US$ 20 millones, correspondiente al 42% del capital total -sin considerar deuda- del proyecto, en los que Greystar coinvertirá US$ 8,1 millones. El porcentaje restante de US$ 44 millones ya estaría comprometido por inversionistas.

La estrategia contempla un plazo de cuatro años, con un periodo de inversión de un año y medio. En cuanto a rentabilidades esperadas, el documento precisó que proyectan una tasa interna de retorno del proyecto de 15% en dólares después de impuestos, y un múltiplo del capital invertido -cantidad de veces que se multiplicaría la inversión inicial- de 1,52 veces.

El proyecto en Minnesota

El proyecto de departamentos “Marlowe Opus Station” se encuentra emplazado en la ciudad de Minnetonka, estado de Minnesota y considera una inversión total de US$ 94 millones, entre capital y deuda.

El diseño edificio tiene forma de cuadrilátero con un patio o jardín central, y cuenta con cinco pisos, que albergan 269 unidades. Se espera que la construcción se inicie en el tercer trimestre de 2024.

El proyecto será desarrollado por Greystar para su posterior arrendamiento, estabilización y venta, precisaron en el documento. En Minnesota, la firma ya administra más de 8.600 unidades y 53 propiedades, siendo el segundo principal actor del mercado en la zona de las llamadas “ciudades gemelas”, que comprende a Minneapolis y Saint Paul.

De esta manera, el medio oeste de EEUU continúa en la mira de los inversionistas, sector que ya atrajo a locales como Fynsa -en lo inmobiliario-, Arauco -en lo productivo-, y Quiñenco -en logística-, además de concentrar las oficinas centrales de empresas estadounidenses como UnitedHealth, Target, 3M y General Mills, entre otras.

Los aportes de los Angelini

Así, esta sería la segunda iniciativa del programa de inversiones en EEUU de Bci, Link y Greystar, revelado por DF en junio de 2023, y que iniciaron con un primer fondo que invirtió en un proyecto multifamily estilo “garden” en Phoenix, Arizona, por US$ 43 millones.

Al lanzar la estrategia, las firmas esperaban acumular en cuatro años un total de entre US$ 400 millones y US$ 600 millones en patrimonio gestionado, a través de fondos de inversión monoactivos, es decir, que invertirán en un solo proyecto.

El primer vehículo, en tanto, captó la atención de la familia Angelini, que concentró el 11,32% de los aportes a través de dos sociedades, según la más reciente información disponible de la CMF.

En detalle, se trata de Inversiones Senda Blanca Limitada, ligado a Patricia Angelini y sus hijos, con el 6,36% de las inversiones, e Inversiones Trentino Limitada, ligada a Roberto y Patricia Angelini, con el 4,95%.