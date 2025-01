Caso Factop: por qué Fintrust rechazó entrar a fondo de deudas de Jalaff, según su gerente general

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uno de los principales acreedores de Antonio Jalaff y que no quiso participar del fondo de LarrainVial (que buscaba una salida de mercado para sus deudas), entregó su testimonio al Ministerio Público. El pasado 2 de enero, en el marco de las diligencias por el Caso Factop, acudió a declarar el director y gerente general de Fintrust, Sebastián Ricart.

El factoring, ligado al empresario Horacio Pavez Aro, entregó un crédito de UF 50 mil a Jalaff, y alcanzó a tener prendadas como garantía una porción del Fondo de Inversión Privado (FIP) “360”, uno de los vehículos con que el deudor tenía su participación en Grupo Patio.

En su relato, el ejecutivo explicó por qué no veían con buenos ojos el fondo “Capital Estructurado I” de LarrainVial Activos, cuyo objetivo era transformar deudas del empresario en acciones indirectas de Patio.

En detalle, Ricart apuntó a una incongruencia de antecedentes financieros de las sociedades de Jalaff y que nunca les entregaron antecedentes fundantes de las valorizaciones de Patio y las otras entidades involucradas en el fondo.

Además, a raíz de un correo que les habría llegado por error, acusó que los estructuradores se coordinaban para entregar solo parte de la información antes de las reuniones.

Primeros acercamientos

Ricart recordó que los primeros acercamientos por el fondo los hizo el director de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Felipe Porzio, en 2022, quien los intentó convencer de la conveniencia de “Capital Estructurado I”.

“En nuestro caso no es efectivo ya que se nos pedía canjear deudas respecto de las cuales contábamos con garantía, por simples cuotas del fondo”, apuntó.

Con Porzio, precisó Ricart, se reunieron dos veces, en agosto de 2022 y abril de 2023. “En ambas reuniones se habló de la incongruencia de los antecedentes financieros de Inversiones San Antonio y de lo difícil y dilatoria, por referirse de alguna manera, a las constantes solicitudes de antecedentes contables que prometían y que finalmente nunca llegaban, eso se lo señalé expresamente al Sr. Porzio”, sostuvo.

Según el gerente general de Fintrust, “de manera insistente se le solicitaron los antecedentes fundantes de la valorización de Grupo Patio, Inversiones San Antonio, Santa Teresita y el Fondo Capital Estructurado I, y, como es evidente a esta altura, nunca la mandaron”.

“Al respecto, hago presente que Felipe Porzio explicaba que el fondo estaba absolutamente garantizado con las participaciones de las sociedades de Antonio Jalaff que se aportarían al Fondo Capital Estructurado I y que no eran otras que las que mantenía Antonio Jalaff por distintos vehículos que indirectamente llegaban a Santa Teresita, supuestamente la sociedad controladora de Grupo Patio”, añadió el ejecutivo de Pavez Aro.

Mientras que los problemas con la entrega de información “era parte de una constante en los equipos vinculados a Antonio Jalaff, donde la entrega de información contable certera se había convertido en algo imposible y en mi opinión LarrainVial, actuaba de la misma manera”, sostuvo.

El correo

Para ejemplificar la situación, Ricart recordó un correo electrónico del 20 octubre de 2022 en marco de una frustrada reunión de roadshow para Fintrust del fondo, el que le habría llegado por error.

En el mail, “Francisco Feres (asesor de Jalaff) se coordina con Marcelo Medina (contador de Jalaff) y copia a Felipe Porzio respecto de la hora que debían llegar de manera anticipada a una reunión que tendríamos, para determinar la información que se nos entregaría”, reveló el ejecutivo.

La reunión se realizaría en las oficinas de LarrainVial.

Según la declaración, el correo señaló: “Marcelo. Entiendo que tú llevarás la carpeta con los antecedentes que ustedes tienen. Debiéramos llegar a las 12,10h donde Felipe para revisar lo que en definitiva entregaríamos”.

“A ese correo nuestra abogada contestó: ‘Estimados, yo esperaría que me entregaran toda la información que solicitamos y no un set ad hoc para mostrar lo menos malo. Si no es ese el espíritu, no tiene sentido la reunión de mañana, no perdamos tiempo’”, relató Ricart

El ejecutivo añadió que “a este correo no hubo respuesta, solo apareció cancelada la citación en la agenda de Outlook por el Sr. Medina”.

“De ese correo, para mi es claro que todos, incluido Felipe Porzio, quien estaba copiado en el correo, estaban al tanto del real Estado de los negocios de Antonio Jalaff, de la negativa a entregar la valorización real de los activos y el Fondo Capital Estructurado I”, concluyó.