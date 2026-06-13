Cotizantes dependientes en las AFP suben en casi 20.000 en un año e ingreso imponible subió más de $ 55 mil

Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, del total de aportantes de abril, 2.558.165 fueron mujeres.

Un aumento en la cantidad de cotizantes de las AFP se registró en abril de este 2026, si se compara con el mismo mes de 2025. Estos datos dan cuenta de cómo se encuentra el mercado laboral formal.

Las cifras reflejan lo que está ocurriendo con los empleos formales, aquellos que tienen contrato y, por lo tanto, cuentan con las coberturas previsionales y legales.

Este universo abarca cerca del 70% del total de trabajadores ocupados del país, señaló el gerente de estudios de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AAFP), Roberto Fuentes.

Según los números de la Superintendencia de Pensiones publicados recientemente, la cantidad de personas que aportó para su cuenta de capitalización individual llegó a 5.832.766 al cuarto mes del presente ejercicio, lo que representó 18.231 más que un año atrás. Eso sí, respecto de marzo de 2026, anotó un retroceso de 30.082 en la cantidad de cotizantes.

De todos modos, Fuentes explicó que los datos sobre el número de cotizantes representan una estacionalidad marcada, por lo que es “conveniente” analizarlo de manera anualizada.

“El sistema de capitalización en cuentas individuales recibe las cotizaciones de los trabajadores, las que mayoritariamente son enteradas por sus empleadores, ya que más del 90% de los que cotizan regularmente son trabajadores dependientes”, señaló el ejecutivo.

“Estos datos estadísticos no provienen de encuestas, sino que son registros oficiales del universo total que cotiza en el sistema de pensiones. Estos datos sirven para apreciar el comportamiento del mercado laboral del cual el sistema de pensiones es dependiente”, agregó.

Por género, los datos de la Superintendencia mostraron que, del total de cotizantes dependientes, 3.274.601 fueron hombres, mientras que 2.558.165 fueron mujeres.

Sube ingreso imponible

Otra cifra que acompañó a la cantidad de cotizantes es el ingreso imponible promedio de estos.

En abril, dicho dato alcanzó los $ 1.351.046, lo que significó un alza de $ 55.751 más que en 2025.

Los números también dieron cuenta de la brecha en las remuneraciones entre hombres y mujeres. En el caso del segmento femenino, el ingreso imponible promedio fue de $ 1.263.282, mientras que el de los hombres fue de $ 1.419.609, es decir, una diferencia de más de $ 156 mil.

¿Y los independientes?

La Ley N°20.894 obliga a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a incorporarse al sistema de seguridad social.

En abril, los cotizantes independientes llegaron a 46.120 personas, apenas 1.191 menos que las 47.311 que se registraron en igual mes del 2025, con un ingreso imponible promedio de $ 894.585.

Al igual que lo que ocurre en el universo dependiente, la mayoría son hombres, ya que se registró a 29.039 cotizantes masculinos, con un ingreso imponible promedio de $ 902.052, y a 17.081 mujeres aportantes, con $ 881.892.