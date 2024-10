Fondos de pensiones suman US$ 209 mil millones, pero alcanzarían US$ 270 mil millones sin el efecto de los retiros

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los tres retiros de fondos de pensiones aprobados por el Congreso en la pandemia significaron cerca de US$ 45 mil millones menos en las cuentas de capitalización individual, acarreando consecuencias económicas que aún persisten.

El 23 de julio de 2020 se aprobó el primer rescate anticipado de fondos de pensiones, que, en ese mes acumulaban US$ 217 mil millones.

En septiembre de 2024, vale decir, más de cuatro años después, lograron totalizar US$ 209.072 millones, según los registros de la Superintendencia de Pensiones.

PAULINA YAZIGI, presidenta de la asociación de AFP “Los retiros son equivalentes a seis años de ahorro previsional en promedio, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones”, lamentó la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi.

En el mercado si bien valoran la paulatina recuperación de estos recursos previsionales, cuestionan los efectos que dejó esta política pública aprobada en pandemia.

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, aseguró a DF que si bien los fondos de pensiones han registrado una rentabilidad positiva -de doble dígito en los últimos 12 meses para todos los multifondos-, esto no ayuda necesariamente a recuperar los retiros.

“Lo que se retiró se perdió para siempre, a menos que cotizáramos el doble por un período de tiempo”, dañando las pensiones en cerca de 30%, explicó.

Es más, la economista calculó que los ahorros no solo serían US$ 45 mil millones más altos sin rescates, sino que hoy podrían estar en un valor cercano a US$ 270 mil millones considerando el efecto rentabilidad.

Daño previsional

La presidenta de las AFP calificó que el impacto en materia de pensiones “es un daño para siempre”, ya que la merma no se produjo solo por el monto retirado, si no que aún es más profunda si se considera la rentabilidad que se dejó de obtener en ese período.

“Los retiros son equivalentes a seis años de ahorro previsional en promedio, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones”, recordó Yazigi.

La economista añadió que según las estimaciones del regulador, las pensiones autofinanciadas cayeron 33% en promedio por los tres retiros, “efectos que ya se están evidenciando en los pensionados de hoy”.

Planteó que el daño es tan importante para jóvenes como para mayores, pues si bien en el caso del primer grupo la rentabilidad acumulada en el futuro ayudaría a reponer el monto retirado, el efecto negativo corresponde al monto retirado sumado a la rentabilidad que podría haber tenido en todos esos años.

“No olvidemos que, del ahorro acumulado al pensionarse, casi 40% corresponde a lo ahorrado en la primera década de la vida laboral”, dijo Yazigi.

En tanto, comentó que, en el caso de las personas mayores, el efecto negativo es directo en su pensión, “teniendo pocos o nada de años para recuperarlo vía rentabilidades o mayores cotizaciones”.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en 2023, estimó que para las personas que tienen entre 55 y 65 años (hombres) y entre 55 y 60 años (mujeres), los beneficios (de pensión) proyectados bajarían en más de 70% y que este déficit podría compensarse con 11 años más de trabajo para los hombres y 8,5 años adicionales para las mujeres.

Caída como porcentaje del PIB

Otra forma de mirar el impacto que tuvieron las tres decisiones que tomó el Congreso, es comparando su valor respecto del Producto Interno Bruto (PIB). Si en julio de 2020 los fondos administrados por las AFP equivalían al 81,6% del PIB, hoy representan el 63,9%. En tanto, en mayo de 2022 -cuando se sumó el efecto de los tres rescates- alcanzó el 57,1% del PIB.

Junto con el daño previsional y los efectos sobre la economía, una de las preocupaciones que se instaló en el mercado después de la crisis social de 2019 y, posteriormente la pandemia, es cómo recuperar la profundidad del mercado de capitales.

Para Yazigi se necesita apuntar a una serie de variables para recuperar la profundidad, tales como la estabilidad macroeconómica y de instituciones, oportunidades de inversión, adoptar medidas que incentiven su desarrollo, entre otras, “pero lo principal es que todos entiendan la importancia de un mercado de capitales desarrollado para el crecimiento de un país”.

La economista añadió: “Y que no se realicen más retiros de fondos de pensiones, ni que se apruebe una reforma que contenga licitación de afiliados antiguos, porque impedirá el desarrollo de los mercados y el acceso a mejores oportunidades de inversión, impactando las pensiones de las personas”.