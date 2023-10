Parlamentarios oficialistas se dividen tras emplazamiento de la DC para que el Gobierno presente indicaciones por reforma previsional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El sábado se cumplen dos semanas desde que se venció el plazo -de fines de septiembre- que se había autoimpuesto el Gobierno para presentar las indicaciones a la reforma previsional.

¿La razón? El Ejecutivo sigue buscando un acuerdo antes de retomar la votación en particular del proyecto de ley.

No obstante, algunos parlamentarios han manifestado sus reparos con la estrategia legislativa de La Moneda en una de las reformas clave de la administración del Presidente Gabriel Boric.

De hecho, este martes el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, solicitó en la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja -donde se aloja la reforma en su primer trámite constitucional- que se presenten las indicaciones. “El gobierno comete un error postergándolas”.

Así, para el parlamentario “si se presentan se obliga a votar y a construir un acuerdo”, mientras que “sin ello, no se avanza”, advirtió.

Consultados por DF, distintos parlamentarios oficialistas de la comisión fijaron sus miradas en torno al emplazamiento que hizo Undurraga.

Para el presidente de dicha instancia, el diputado PS Juan Santana, “el ingreso de las indicaciones no se puede seguir demorando”.

Con ello, coincidió con Undurraga y señaló que “no se puede seguir esperando un momento más propicio que este porque puede que nunca llegue”. En esa línea también solicitó al Ejecutivo que tome medidas. “Espero que el Ejecutivo avance en la tramitación de aquí a dos semanas. Retrasar el debate previsional más allá de ese plazo puede ser un error que nos deje sin reforma”, advirtió. Esto, considerando que se avecina un período de elecciones que a su juicio, “inevitablemente acentuará las discrepancias de distintos sectores políticos”.

El diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, sostuvo que “es evidente y entendible que exista ansiedad” y afirmó que “al igual que el diputado Undurraga, queremos que en Chile haya reforma previsional, pero no cualquier reforma”.

Con todo, el parlamentario apuntó a que lo importante es que “logremos un buen resultado que ponga en el centro a los actuales y futuros jubilados, y no una reforma compleja votada con simpleza". Giordano remató: “Chile se juega su vejez y cohesión social en esto”.

No obstante, hay otros parlamentarios oficialistas que derechamente no comparten la solicitud que elevó el timonel de la DC. El independiente PPD Héctor Ulloa, no comparte la propuesta de Undurraga. “Seguir buscando acuerdos es el camino y no forzar discusión cuyo resultado sabemos de antemano”, aseguró, argumentando que “vimos el nivel de debate caótico y obstruccionista de la derecha al inicio de la discusión en particular en normas que incluso no apuntaban al corazón de la reforma”.

Por su parte, la diputada PS Daniella Cicardini, expresó: “Me quedo con la confianza en el tino, la prudencia y la capacidad demostrada de la ministra (Jara) en generar acuerdo, y si ella, su equipo y el Ejecutivo estiman que esperar un poco para generar ese diálogo previo al ingreso de las indicaciones es una mejor estrategia pensando en el bien superior de convertir en ley una reforma que mejore las pensiones, en lo personal respaldo esa decisión”.

Emplazamiento a la oposición

En lo que sí coinciden los parlamentarios es que la reforma se ha enredado por la falta de acuerdos con la oposición. Cicardini manifestó que “quien ha trabado y demorado el trámite y la discusión no ha sido el gobierno, que ha dado muestras de ceder y de flexibilidad, sino la falta de propuestas y la bajada de las mesas técnicas y del diálogo de una parte de la oposición”.

En la misma línea, Giordano apuntó al sector del frente. “Yo esperaría que las distintas almas de la derecha transparenten a la ciudadanía si creen que ser oposición se traduce también en oponerse a una reforma de pensiones que termina con las AFP, y que pone en el centro el derecho a una pensión que alcance para vivir dignamente”.

Por último Santana recordó las dificultades que han existido durante la discusión de la reforma. “Hay sectores que no quieren llegar a un acuerdo y cuando intentemos tramitar la reforma se opondrán con distintas excusas”, indicó.

Para el líder de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, “la ciudadanía sabrá evaluar el voto de cada uno, pero la mayoría que ha participado de las instancias de diálogo, como la Democracia Cristiana, Demócratas e incluso el Partido de la Gente, no puede dejarse seducir por las falsas promesas de la oposición de que esperar un par de semanas más será un avance para alcanzar un acuerdo”. Y concluyó: “son cantos de sirena, debemos votar".