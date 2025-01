Rodrigo Pérez Mackenna, expresidente Asociación de AFP: “Si revisamos la historia de los últimos 10 años es un buen acuerdo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Rodrigo Pérez Mackenna dejó la presidencia de la Asociación de AFP en 2016. Sin embargo, no ha estado ajeno al debate previsional, el que sigue de cerca. Es un hombre de pocas apariciones públicas, pero entra a la discusión cuando estima que sus opiniones pueden aportar.

Sin duda, este es uno de estos momentos. Este miércoles, el Gobierno llegó a un acuerdo con Chile Vamos para sacar adelante la reforma de pensiones, lo que ha generado expectativas de que, tras años de intentos sin éxito, en los próximos meses se pudieran concretar cambios al pilar contributivo.

En entrevista con DF, el empresario valoró el hecho de que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, levantó alertas sobre ciertos temas que han generado suspicacias en las últimas horas.

- ¿Qué le parece el acuerdo al que llegó el Gobierno con Chile Vamos en la comisión de Trabajo y por qué?

- Me parece muy positivo que se llegue a un acuerdo en un tema que llevamos demasiado tiempo debatiendo y en el cual no es gratis no hacer nada.

El tiempo que financiamos una pensión ha aumentado más de 40% por el aumento de expectativas de vida, las tasas de interés han disminuido, y se retiraron US$ 50 mil millones con un impacto muy negativo en las pensiones.

Tenemos que aumentar el ahorro y disminuir las lagunas. No hay otra fórmula, y cada año que pasa sin hacerlo, aumenta la presión en el sistema y se dejan de ahorrar casi US$ 1.000 millones por cada punto de cotización que además se multiplican de forma muy relevante por la rentabilidad acumulada.

- ¿Le parece que va encaminada a ser una buena reforma teniendo en cuenta el debate de más de 10 años en torno a este tema?

- Siempre es más fácil criticar que llegar a un acuerdo. Por supuesto no es una reforma perfecta e incluye varias cosas que preferiría fueran diferentes o que no estuvieran, pero ¿cuál es el punto con el cual tenemos que compararla? Si revisamos la historia de los últimos 10 años es un buen acuerdo. Es paradójico que la misma izquierda que propuso los retiros, le esté pidiendo ahora a los chilenos un préstamo para mejorar las pensiones que contribuyeron a deteriorar con esos retiros.

- A su juicio, ¿se fortalece la capitalización individual con esta reforma?

Efectivamente se fortalece la capitalización individual puesto que seis de los siete puntos de aumento de cotización van a las cuentas individuales, también se mantiene la alternativa de que las personas puedan elegir un administrador privado de sus recursos.



No olvidemos que se quería estatizar todo el sistema. Si bien hay un 2,5% que va destinado a mejorar las actuales pensiones, desde el punto de vista de las cuentas individuales, es una inversión con rentabilidad de mercado. Se establecen mecanismos para aumentar la intensidad competitiva en la industria y se mejoran los incentivos para tener una mejor rentabilidad con premios y castigos y fondos generacionales.

Señales de alerta

- ¿Qué cosas le preocupan?

- Lo primero es el tono de la minuta del Gobierno. Pareciera que han negociado de mala fe, lo que sería lamentable. No hay que ser ingenuos, tenemos claro que una parte importante de la izquierda aspira a un sistema de reparto en que el Estado tenga el control total del sistema y los fondos. No hay que bajar la guardia. Esto no termina aquí.



Luego hay varias cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, el tiempo en que se cotiza a las cuentas individuales, debiera ser al menos pari passu con el préstamo al Estado. Aumentar el ahorro y el impacto en el mercado de capitales, ayuda a morigerar el impacto negativo en el mercado del trabajo que significa una mayor cotización. La sostenibilidad fiscal de este préstamo es un tema de alerta.

La licitación del stock contempla mecanismos de “opt-out”. Es importante que el diseño no vulnere la libertad de elegir.

Creo que se debe evaluar bien la conveniencia de que el IPS se transforme en un administrador de cuentas. El proyecto implica más burocracia estatal, que debe justificarse puesto que no es estrictamente necesaria.

Por otra parte, creo que hay que darse el tiempo que sea necesario para que esto termine bien. Como dijo alguna vez Felipe Lamarca, las prisas pasan, pero las cagadas quedan.

- Como expresidente de la Asociación de AFP, ¿cómo ve el hecho de que se avance en una licitación del stock de afiliados, que parece ser el mayor cambio para la industria?

- La verdad, preferiría que se avanzara en otras formas de aumentar la competencia. Es algo raro. No me convence, pero entiendo que para algunos era un tema muy importante.El Inversor Estatal, que, si bien no forma parte del proyecto, ha sido anunciado en la minuta del Gobierno, enciende una luz de alerta. No es necesario y ojalá no llegue a existir.